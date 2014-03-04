В Минске простились с народным поэтом Беларуси Рыгорам Бородулиным

Новости Беларуси 4 марта в Минске простились сразу с двумя знаковыми фигурами в истории белорусского искусства. Народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин ушел из жизни на 79-м году в минувшее воскресенье. Церемония прощания состоялась в Красном Костеле.

Перу Рыгора Бородулина принадлежат более 70 поэтических сборников, около 30 сборников переводов, множество критических статей и эссе. Его произведения переведены на полсотни языков. Рыгор Бородулин – почетный доктор БГУ и почетный гражданин Ушачского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения союза писателей Беларуси:

У нас было вельмі плённае творчае супрацоўніцтва. Рыгор Іванавіч быў цікавым суразмоўцэм, дарадчыкам. Тое, што ён зрабіў для Беларусі, для нашай літаратуры, асабліва ў паэзіі, застанецца такім вялікім фундаментальным помнікам.

За сборник духовной поэзии Рыгор Бородулин был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Фонд Национальной библиотеки хранит более сотни изданий Народного поэта.

Соболезнования родным народного поэта Беларуси выразил президент Александр Лукашенко. «Уверен, что память о Рыгоре Бородулине, как одном из известных мастеров слова, сохранится в сердцах любителей белорусской литературы» – отметил глава государства.