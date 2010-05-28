В Минске прошло совместное заседание Палаты Представителей и Совета Республики

Представители законодательной и исполнительной власти обсуждают самые важные направления экономической жизни страны.

Одной из главных стала тема о ходе выполнения программы возрождения и развития села. Как заявил заместитель премьер-министра Беларуси Иван Бамбиза, производство зерна в Беларуси к 2015 году планируется довести не менее чем до 10 миллионов тонн. Стоит задача увеличить производство молока. Для этого сейчас разрабатывается комплексная программа развития молочной отрасли республики. Возрастет производство мяса и сахарной свёклы. Это позволит повысить экспортный потенциал белорусского АПК и выйти на стабильное положительное сальдо торгового баланса, подчеркнул вице-премьер.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Повышение эффективности — это важнейшая задача. Я назвал те позиции, которые необходимо реализовать в ближайшее время, в том числе и через реализацию новой программы, и которые дадут хороший эффект. Надо понимать: сегодня каждый килограмм дополнительно произведенного сельскохозяйственного продукта — это экспортный потенциал.

Парламентарии задали членам правительства около четырех десятков вопросов. Их интересовали темы строительства жилья, зарплата бюджетников и оплата жилищно-коммунальных услуг.