Новости Беларуси. В Минске подвели итоги ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство. В поле зрения специалистов оказался Советский район. Лучшие дворы, по мнению жюри, находятся на бульваре Мулявина, улицах Золотая Горка и Гикало, а также на проспекте Независимости,52. Лучшее цветочное оформление у общежития №1 финансово-экономического колледжа, а лучший балкон — на Логойском тракте, 25.

Кроме того, 23 января наградили самых активных и креативных жителей района, а также работников местных ЖЭСов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.