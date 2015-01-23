Прямой эфир

В Минске подвели итоги ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство

23 января 2015 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство. В поле зрения специалистов оказался Советский район. Лучшие дворы, по мнению жюри, находятся на бульваре Мулявина, улицах Золотая Горка и Гикало, а также на проспекте Независимости,52. Лучшее цветочное оформление у общежития №1 финансово-экономического колледжа, а лучший балкон — на Логойском тракте, 25.

Кроме того, 23 января наградили самых активных и креативных жителей района, а также работников местных ЖЭСов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Дворы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Лайнер за $28 млн пополнил белорусский авиапарк
23 января 2015 15:44

Лайнер за $28 млн пополнил белорусский авиапарк

За 3 часа в Минске выпало 20% от месячной нормы осадков
23 января 2015 14:21

За 3 часа в Минске выпало 20% от месячной нормы осадков

«Белавиа» приобрел самолет нового поколения «Боинг-737-800» – самый вместительный в белорусском флоте
23 января 2015 14:18

«Белавиа» приобрел самолет нового поколения «Боинг-737-800» – самый вместительный в белорусском флоте