26 апреля - особый день для переселенцев, пострадавших от катастрофы Чернобыля

Новости Минской области. «Эхо Чернобыля». 26 апреля в Беларуси вспоминают жертв крупнейшей техногенной катастрофы. Преодоление последствий аварии на ЧАЭС остается одним из приоритетов государственной политики.

Печальную дату с болью в сердце вспоминают и тысячи переселенцев, которые покинули родные дома и получили новую прописку, в том числе и на Минщине. Так, в Столбцовском районе в начале 1990-ых в поселке Окинчицы появился целый микрорайон для переселенцев.

Более 300 людей выбрали район местом нового жительства и работы. В основном здесь живут переселенцы из Наровлянского и Ельского районов Гомельщины. Так, семья Коноводов переехала сюда вместе с двумя дочерьми. Сами отстроили дом, вырастили детей, устроились на работу в местный лесхоз. 26 апреля для них - особый день, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Коновод:

Покинута родина, связи, друзья. Но ради спасения детей мы фактически переехали сюда. Выбрали это место, потому что ближе к центру, то есть ближе детям, если что и случилось бы, в поликлинику обратиться, стационар. А Столбцовщина мне понравилась тем, что это хороший край, как санаторий: лес рядом, воздух чистый. Что больше нужно было на тот момент?

Любовь Коновод:

Это, конечно, больное. Мы ездим туда каждый год. Туда тянет все равно, потому что это корни. Мы скучаем, конечно.