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В Минске 15 сентября открываются сельскохозяйственные ярмарки

15 сентября 2016 05:55
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Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует 15 сентября в Минске.

До середины ноября в городе развернутся около 200 торговых площадок.  Главная ждет покупателей в выходные дни у комплекса «Чижовка-Арена».

Здесь на прилавках разместятся продукты со всей страны. Среди продавцов как представители хозяйств и предприятий, так и фермеры, которые торгуют тем, что вырастили на своих огородах. В ассортименте свежая зелень, овощи и фруктов, живая рыба, мясная и молочная продукция. На десерт – мед и кондитерские изделия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Ярмарки в Минске

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