В Минске 15 сентября открываются сельскохозяйственные ярмарки

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует 15 сентября в Минске.

До середины ноября в городе развернутся около 200 торговых площадок. Главная ждет покупателей в выходные дни у комплекса «Чижовка-Арена».

Здесь на прилавках разместятся продукты со всей страны. Среди продавцов как представители хозяйств и предприятий, так и фермеры, которые торгуют тем, что вырастили на своих огородах. В ассортименте свежая зелень, овощи и фруктов, живая рыба, мясная и молочная продукция. На десерт – мед и кондитерские изделия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.