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В Минске 15 октября проходит фестиваль близнецов и двойняшек

15 октября 2016 11:16
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Новости Беларуси. Счастья много не бывает! К такому мнению пришли 15 октября в Минске участники фестиваля близнецов и двойняшек. Они съехались со всей Беларуси  себя показать и на других посмотреть.

Впрочем, такая встреча стала полезной прежде всего для родителей, которые воспитывают одновременно детей одного возраста. От младенцев до школьников  такой формат участников выбрали организаторы фестиваля. Они придерживаются мнения, что близнецы в семье  счастье вдвойне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Иванова, организатор фестиваля:
На этот фестиваль приходят и двойняшки, и тройняшки, и папы, мамы, и бабушки и дедушки показать свою красоту. Регистрировались у нас не только минчане, Минский район регистрировался, из Гомеля, из Гродненской области.

Татьяна Ракоч, участница фестиваля:
У нас каждое утро три буськи стабильно есть, обнимашек тоже втройне. Мы счастливы втройне.

# общество # Фестиваль # Ольга Иванова # Татьяна Ракоч

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