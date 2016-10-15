В Минске 15 октября проходит фестиваль близнецов и двойняшек

Новости Беларуси. Счастья много не бывает! К такому мнению пришли 15 октября в Минске участники фестиваля близнецов и двойняшек. Они съехались со всей Беларуси – себя показать и на других посмотреть.

Впрочем, такая встреча стала полезной прежде всего для родителей, которые воспитывают одновременно детей одного возраста. От младенцев до школьников – такой формат участников выбрали организаторы фестиваля. Они придерживаются мнения, что близнецы в семье – счастье вдвойне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Иванова, организатор фестиваля:

На этот фестиваль приходят и двойняшки, и тройняшки, и папы, мамы, и бабушки и дедушки показать свою красоту. Регистрировались у нас не только минчане, Минский район регистрировался, из Гомеля, из Гродненской области.

Татьяна Ракоч, участница фестиваля:

У нас каждое утро три буськи стабильно есть, обнимашек тоже втройне. Мы счастливы втройне.