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В Минск 2 июля прибудет «Поезд Памяти», его пассажиры завтра возложат цветы к Кургану Славы

02 июля 2023 10:12
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия в честь Дня Независимости проходят по всей стране. Их кульминация ожидается завтра, 3 июля, но и это воскресенье насыщено разноплановыми событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минск 2 июля прибудет «Поезд Памяти», его пассажиры завтра возложат цветы к Кургану Славы-1

Тема Года мира и созидания пронизывает абсолютно все мероприятия, будь то камерный концерт в небольшом сельском клубе либо площадка, собирающая тысячи зрителей. Им через искусство доносят такие важные и знаковые понятия, как патриотизм, историческая память, семейные и духовные ценности и, безусловно, мир. 

В Минск 2 июля прибудет «Поезд Памяти», его пассажиры завтра возложат цветы к Кургану Славы-4

Вместе с белорусами радость праздника разделяют и многочисленные зарубежные гости. Уже сегодня в Минске сделает остановку «Поезд Памяти». Его пассажиры – белорусские и российские школьники, а также молодежь из Армении и Кыргызстана. Завтра их день начнется с возложения цветов к Кургану Славы. 

В Минск 2 июля прибудет «Поезд Памяти», его пассажиры завтра возложат цветы к Кургану Славы-7

В церемонии примут участие представители органов государственного управления, областные и столичные делегации. Параллельно в Минске о поколении освободителей будут вспоминать на площади Победы. Всего в столице 3 июля гостей ждут десятки праздничных площадок. 

# День Независимости # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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