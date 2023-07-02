В Минск 2 июля прибудет «Поезд Памяти», его пассажиры завтра возложат цветы к Кургану Славы

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия в честь Дня Независимости проходят по всей стране. Их кульминация ожидается завтра, 3 июля, но и это воскресенье насыщено разноплановыми событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема Года мира и созидания пронизывает абсолютно все мероприятия, будь то камерный концерт в небольшом сельском клубе либо площадка, собирающая тысячи зрителей. Им через искусство доносят такие важные и знаковые понятия, как патриотизм, историческая память, семейные и духовные ценности и, безусловно, мир.

Вместе с белорусами радость праздника разделяют и многочисленные зарубежные гости. Уже сегодня в Минске сделает остановку «Поезд Памяти». Его пассажиры – белорусские и российские школьники, а также молодежь из Армении и Кыргызстана. Завтра их день начнется с возложения цветов к Кургану Славы.