В Мингорисполкоме предложили создать ассоциацию гостиниц столицы

Основная её задача – до 2012 года увеличить гостиничную базу вдвое.В исполкоме обсудили сегодняшнее состояние и будущее сферы гостиничных услуг. Состояние столичных гостиниц не соответствует Европейским стандартам. 60% из них даже не поддаются «звёздной» классификации. Отдельные комплексы класса «люкс» – напротив, не могут похвастаться хорошей загрузкой. Одна из основных проблем – устаревшая материально-техническая база. Особое внимание в преддверии чемпионата мира по хоккею в Минске – внешнему виду строений.