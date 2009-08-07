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В Мингорисполкоме предложили создать ассоциацию гостиниц столицы

07 августа 2009 12:38
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Основная её задача – до 2012 года увеличить гостиничную базу вдвое.В исполкоме обсудили сегодняшнее состояние и будущее сферы гостиничных услуг. Состояние столичных гостиниц не соответствует Европейским стандартам. 60% из них даже не поддаются «звёздной» классификации. Отдельные комплексы класса «люкс» – напротив, не могут похвастаться хорошей загрузкой. Одна из основных проблем – устаревшая материально-техническая база. Особое внимание в преддверии чемпионата мира по хоккею в Минске – внешнему виду строений.
# общество # Гостиницы Минска

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