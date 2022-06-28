В МЧС начали патрулировать Гомельскую область с воздуха из-за жары

Новости Беларуси. Класс пожарной опасности в связи с жаркой погодой достигает трех баллов и выше. Речь о Гомельской области. Там из-за этого МЧС приступило к противопожарному авиапатрулированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С воздуха возгорание видно на начальной стадии, когда еще оно не развилось и не охватило большую площадь. Мониторинг экосистем совмещается с контролем ситуации отдыхающих на воде.