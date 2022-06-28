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В МЧС начали патрулировать Гомельскую область с воздуха из-за жары

28 июня 2022 07:53
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Новости Беларуси. Класс пожарной опасности в связи с жаркой погодой достигает трех баллов и выше. Речь о Гомельской области. Там из-за этого МЧС приступило к противопожарному авиапатрулированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МЧС начали патрулировать Гомельскую область с воздуха из-за жары-1

С воздуха возгорание видно на начальной стадии, когда еще оно не развилось и не охватило большую площадь. Мониторинг экосистем совмещается с контролем ситуации отдыхающих на воде.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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