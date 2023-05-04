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В Марьиногорской ЦРБ обновили стоматологическое отделение

04 мая 2023 08:35
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Новости Беларуси. Здоровая нация – приоритет государственной политики Беларуси. И созданию условий, позволяющих каждому человеку получить качественную помощь, уделяется особое внимание. В нашей стране регулярно строятся новые и модернизируются уже существующие медцентры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Марьиногорской ЦРБ обновили стоматологическое отделение-1

На приобретении и обслуживании современного медоборудования не экономят. Так, обновилось стоматологическое отделение Марьиногорской центральной районной поликлиники. Три новые установки оснащены по всем стандартам. Ультразвуковое оборудование для профилактики и лечения, новые пылесборники, а также место для помощника врача – все для более качественного обслуживания пациентов.  

В Марьиногорской ЦРБ обновили стоматологическое отделение-4

Анна Ярмалицкая, и.о. старшей медицинской сестры стоматологического отделения Марьиногорской центральной районной больницы:
Стоматологическая служба не стоит на месте. Это весомый вклад. Естественно, это очень большое подспорье в работе стоматолога. Прием ведут четыре врача-стоматолога, один доктор – интерн. В две смены. Оказываем помощь как детскому, так и взрослому населению района.  

К слову, ежедневно стоматология обслуживает не менее 20 пациентов.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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