В Марьиногорской ЦРБ обновили стоматологическое отделение

Новости Беларуси. Здоровая нация – приоритет государственной политики Беларуси. И созданию условий, позволяющих каждому человеку получить качественную помощь, уделяется особое внимание. В нашей стране регулярно строятся новые и модернизируются уже существующие медцентры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На приобретении и обслуживании современного медоборудования не экономят. Так, обновилось стоматологическое отделение Марьиногорской центральной районной поликлиники. Три новые установки оснащены по всем стандартам. Ультразвуковое оборудование для профилактики и лечения, новые пылесборники, а также место для помощника врача – все для более качественного обслуживания пациентов.

Анна Ярмалицкая, и.о. старшей медицинской сестры стоматологического отделения Марьиногорской центральной районной больницы:

Стоматологическая служба не стоит на месте. Это весомый вклад. Естественно, это очень большое подспорье в работе стоматолога. Прием ведут четыре врача-стоматолога, один доктор – интерн. В две смены. Оказываем помощь как детскому, так и взрослому населению района.

К слову, ежедневно стоматология обслуживает не менее 20 пациентов.