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В Лепельском районе организована мини-санаторная смена для инвалидов и участников ВОВ

10 апреля 2015 08:35
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Новости Беларуси. Отдельные апартаменты, собственный сопровождающий и даже личная медсестра. Ветераны в преддверии 9 Мая смогут поправить здоровье.

На базе одного из детских оздоровительных центров Лепельщины начнёт работу мини-санаторная смена для инвалидов и участников Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Жальнерене, заместитель директора по медицинской части детского реабилитационно-оздоровительного центра:
Повысить человеку настроение, улучшить его самочувствие, как-то расширить круг их общения, создать атмосферу нужности. Потому что у нас детский центр, мы планируем наряду с тем, что будем ветеранов  лечить и обследовать, еще и широкий круг общения их с детей. Я думаю, это принесет ветеранам и удовольствие, и пользу.

Здесь для отдыхающих более 70 видов лечебных и диагностических процедур. Учитывая состояние здоровья пожилого человека, каждому подберут индивидуальный курс лечения и оздоровления. 

# общество # Ветеран войны

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