В канун 70-летия Великой Победы Минобороны передало в Зельвенский мемориальный комплекс военный самолёт СУ-24

Новости Беларуси. Военный самолёт СУ-24 получил постоянную прописку в Зельве Гродненской области. В Канун 70-летия Великой Победы Министерство обороны передало крылатую машину городскому посёлку. Установят её рядом с мемориалом погибшим воинам. Кстати, на этом месте к 9 Мая планируют открыть музей боевой техники под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня у мемориального комплекса в Зельве аншлаг. Местные жители от мала до велика собрались посмотреть на настоящий боевой самолёт. Крылатую машину в городской посёлок передало Министерство обороны. В канун Дня Победы её установят на специальный пьедестал как символ непобедимости отечественного оружия. Правда, этот СУ-24 появился уже после войны.

Алексей Костюков, начальник технического расчёта 61-й авиационной базы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы его привезли из Барановичей. А так он в 1991 был сначала в Щучине, летал, потом в Росе летал. А теперь их сняли с вооружения и передали городскому посёлку Зельва.

Юрий Карнелович, СТВ:

Самолёт в Зельве установили неслучайно. Благодаря местным краеведам стало известно, что буквально в 500 метрах отсюда, на месте, где сейчас находится зельвенское водохранилище, до войны базировался военный аэродром. Но уже в первые дни сражений он был разбит фашистами.

В отличие от авиаторов, свой вклад в Великую Победу внесли зельвенские партизаны. В районе существовали целые зоны, не подконтрольные немцам.

Лилия Сидорко, историк:

На ліку партызан падрывы нямецких эшалонаў, разгром нямецкіх гарнизонаў у вёсцы Дярэчын, Галынка, аперацыя на Руда-Яварскай, таму партызаны - гэта састаўная частка той перамогі.

В честь тех событий на местном Кургане Славы решили создать музей боевой техники под открытым небом. Именно так здесь надеялись вызвать интерес у потомков победителей к изучению своей истории. И не просчитались. Теперь местные мальчишки проводят на мемориале всё свободное время.

Денис Данцевич:

Это великий памятник на нашей Зельвенщине – Курган. Мы сюда приходим, чтобы изучать, что было, кто погиб, и поминать их имена.

Наталья Попко:

Эта наша культурная ценность. Здесь всё аккуратненько, чистенько. Сейчас привезли самолёт, что нас радует. Есть танк, пушка. Интересно детям, людям. Нужно не забывать свои ценности.

Мемориальный комплекс в райцентре – главный, но не единственный памятник Великой Отечественной. Всего на Зельвенщине несколько десятков мест захоронений героев. И все они уже подготовлены к празднику 70-летия Великой Победы.

Юрий Куликов, заместитель начальника отдела Зельвенского райисполкома:

За каждым нашим памятников закреплён сельский исполком, школа, учреждение культуры, здравоохранения. И уже традиционно стало, что постоянно на них они поддерживают порядок, благоустраиваются данные территории.

Совсем скоро музей военной техники в Зельве будет включён в туристические маршруты по местам боевой славы района.