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В Гродненской области 12-летняя девочка вступила в схватку с нетрезвым злоумышленником и отстояла кошелек

16 декабря 2014 18:05
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Новости Беларуси. В Гродненской области 12-летняя девочка вступила в схватку с грабителем. Все произошло у торгового центра. Нетрезвый человек попытался ограбить машину, в которой находился ребенок. 

Идея совершить преступление у грабителя возникла спонтанно. Проходя мимо машины, он заметил сумочку с кошельком на водительском сидении. А поскольку был в нетрезвом состоянии, ничего умнее не придумал, чем представиться сотрудником милиции и попросить у ребенка, сидящего рядом, документы на автомобиль.

Карина Захаренко:
Начал спрашивать документы на автомобиль, я сказала что не дам. Он резко открыл дверь и начал забирать кошелек. Я говорила, что не отдам, там документов нету. Мы начали бороться за кошелек, я сказала, что сейчас закричу. В этот момент вышел мужчина из магазина и прекратилась эта борьба.

По сути, спас девочку местный житель, который вышел из магазина и заметил потасовку в машине. Оценив ситуацию, грабитель поспешил покинуть место преступления. Правда, далеко уйти  ему не удалось. Уже через несколько минут схожего по приметам человека задержал участковый.

Иван Владарчик, первый заместитель начальника Свислочского РОВД:
Преступник участковым инспектором был задержан на улице Мосушинской в деревне Новый Двор, где он прятался в сарае. В последствии, данное лицо было доставлено на место происшествия. И по прибытию оперативной группы произведены необходимые следсвтенно-оперативные мероприятия, неотложные действия на месте происшествия. Гражданин заключен под стражу, находится в изоляторе временного содержания Свислочского РОВД.

Уже на следующий день  в родной школе Карина Захаренко стала стала местной  знаменитостью. О её поступке учителя рассказывают на уроках, её храбростью восхищаются и учителя, и ученики.

Мария Белава, классный руководитель:
Ситуации такие экстремальные поджидают нас тогда, когда мы, наверное, не знаем, что с нами может случиться. И я горда тем, что ученица Карина Захаренко смогла дать отпор.

Анна Есько, одноклассница:
Для меня это было неожиданно, поскольку она спокойная девочка, ни с кем не дерётся. Я считаю, что она проявила мужество, я бы так не смогла.

Нелли Гуштын,  одноклассница:
Все, конечно, были в шоке и очень боялись за неё. Но мы рады, что с ней всё хорошо и она смогла дать отпор.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проверяют причастность задержанного мужчины к  схожим преступлениям. И хотя свой замысел подозреваемый не довел до конца, его ожидает реальный тюремный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Ограбление # общество # Иван Владарчик # Карина Захаренко # Мария Белава

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