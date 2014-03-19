Новости Беларуси. В Горках стартовали Республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в старшей возрастной группе. На лед дворца спорта вышли любительские команды, которые стали финалистами отборочных туров.

Соревнования продлятся 5 дней. Лучшие хоккейные коллективы регионов разобьют на две группы, в которых сыграют по круговой системе. Победитель и призеры соревнований будут определены 22 марта.

Также в Горках вне конкурса сыграет и команда «Созвездие» из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Попов, команда «Созвездие» (г. Шадринск, Россия):

Нас гостеприимно встретили, хорошо. Хорошая арена, лед хороший. Соперники тоже нормальные все. Хорошо играют, наш уровень.

Кирилл Рыженков, команда «Сокол» (г. Горки Могилёвская обл.):

Нам очень приятно, что на нашей Горецкой земле проводятся эти соревнования. Очень хорошо, что приехали со всех уголков Беларуси и России даже соревноваться сюда.

Павел Егоров, помощник председателя президентского спортивного клуба:

С каждым годом этот турнир становится все популярнее и популярнее. Организация непосредственно турнира улучшается, что заметно всем участникам соревнований. Они это отмечают. Ну и примечательно, что в этом году турнир принимали две вновь построенные арены.