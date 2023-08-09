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В Гомельской городской больнице проводят операции по эндопротезированию в выходные и праздничные дни

09 августа 2023 17:06
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Новости Беларуси. В 1-й Гомельской городской больнице запустили пилотный проект – с августа операции по эндопротезированию за собственные средства пациентов будут проводить в выходные и праздничные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской городской больнице проводят операции по эндопротезированию в выходные и праздничные дни-1

На проблему очередей по замене суставов в больницах обратил внимание глава государства. Перед Минздравом поставлена задача увеличить плановые объемы эндопротезирования не менее чем до 14 тысяч операций в год. В регионах прорабатывают варианты решения вопроса.

В Гомельской городской больнице проводят операции по эндопротезированию в выходные и праздничные дни-4

Ольга Шевелева, главный врач Гомельской городской больницы № 1:
У нас была проведена первая операция на платной основе по пилотному проекту. Проведено все хорошо, пациент уже из реанимации переведен в отделение, и состояние его стабильно удовлетворительное.

В 1-й Гомельской городской больнице выполняют треть хирургических операций области. С начала 2023-го проведено более 300 оперативных вмешательств, включая замену коленных и тазобедренных суставов. До конца года запланировано еще несколько сотен. Кроме областного центра, эндопротезирование также проводят в Речице, Мозыре, Жлобине и Светлогорске. Запись на процедуру перевели в электронный формат. Каждому пациенту присваивают номер, по которому легко следить за движением очереди. Записаться на эндопротезирование можно как на сайте учреждения здравоохранения, так и непосредственно в регистратуре.

В Гомельской городской больнице проводят операции по эндопротезированию в выходные и праздничные дни-7

Николай Куденьчук, начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома:
На сегодня в Гомельской области стоят в очереди на эндопротезирование тазобедренных суставов порядка 1 640 человек, на коленные суставы – 3 370 человек. Это цифра варьируется, потому что мы списки постоянно актуализируем, еженедельно. Поэтому кто-то из списков уходит, кто-то отказывается от операции, кто-то воздерживается на неопределенный срок, кто-то по соматическим заболеваниям не может перенести операцию, поэтому постоянно происходит такая актуализация.

В Гомельской городской больнице проводят операции по эндопротезированию в выходные и праздничные дни-10

Для выполнения распоряжения Президента в регионе разработали план мероприятий. Три четверти замечаний по системе здравоохранения Гомельской области уже устранены. На контроле остаются вопросы санитарно-технического состояния объектов и укомплектованность районов врачами-специалистами.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Ольга Шевелева # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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