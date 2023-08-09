В Гомельской городской больнице проводят операции по эндопротезированию в выходные и праздничные дни

Новости Беларуси. В 1-й Гомельской городской больнице запустили пилотный проект – с августа операции по эндопротезированию за собственные средства пациентов будут проводить в выходные и праздничные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На проблему очередей по замене суставов в больницах обратил внимание глава государства. Перед Минздравом поставлена задача увеличить плановые объемы эндопротезирования не менее чем до 14 тысяч операций в год. В регионах прорабатывают варианты решения вопроса.

Ольга Шевелева, главный врач Гомельской городской больницы № 1:

У нас была проведена первая операция на платной основе по пилотному проекту. Проведено все хорошо, пациент уже из реанимации переведен в отделение, и состояние его стабильно удовлетворительное.

В 1-й Гомельской городской больнице выполняют треть хирургических операций области. С начала 2023-го проведено более 300 оперативных вмешательств, включая замену коленных и тазобедренных суставов. До конца года запланировано еще несколько сотен. Кроме областного центра, эндопротезирование также проводят в Речице, Мозыре, Жлобине и Светлогорске. Запись на процедуру перевели в электронный формат. Каждому пациенту присваивают номер, по которому легко следить за движением очереди. Записаться на эндопротезирование можно как на сайте учреждения здравоохранения, так и непосредственно в регистратуре.