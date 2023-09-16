В Гомеле открыли Аллею спортивной славы

Новости Беларуси. Достижения олимпийцев из Гомеля увековечили на Аллее спортивной славы, которая открылась в областном центре. На площадке около Ледового дворца установили 7 стел с макетами медалей, посвященных победам земляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они будут встречать жителей и гостей города во время проведения государственных праздников и соревнований. Среди тех, чьи имена вписаны золотыми буквами в спортивную летопись региона и страны, Леонид Гейштор, Елена Рудковская, Алла Цупер, Игорь Макаров и другие. На торжественную церемонию открытия аллеи пригласили самих героев и их семьи. Также присутствовала молодежь, в том числе и победители II Игр стран СНГ.

Игорь Макаров, олимпийский чемпион по дзюдо:

Дзюдо – это спорт для всех. Они все достойны. Даже ребеночек маленький родился, он уже достоин чего-то, лишь бы было у него желание, время и немножко здоровья.