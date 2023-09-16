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В Гомеле открыли Аллею спортивной славы

16 сентября 2023 10:58
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Новости Беларуси. Достижения олимпийцев из Гомеля увековечили на Аллее спортивной славы, которая открылась в областном центре. На площадке около Ледового дворца установили 7 стел с макетами медалей, посвященных победам земляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле открыли Аллею спортивной славы-1

Они будут встречать жителей и гостей города во время проведения государственных праздников и соревнований. Среди тех, чьи имена вписаны золотыми буквами в спортивную летопись региона и страны, Леонид Гейштор, Елена Рудковская, Алла Цупер, Игорь Макаров и другие. На торжественную церемонию открытия аллеи пригласили самих героев и их семьи. Также присутствовала молодежь, в том числе и победители II Игр стран СНГ.

В Гомеле открыли Аллею спортивной славы-4

Игорь Макаров, олимпийский чемпион по дзюдо:
Дзюдо – это спорт для всех. Они все достойны. Даже ребеночек маленький родился, он уже достоин чего-то, лишь бы было у него желание, время и немножко здоровья.

В Гомеле открыли Аллею спортивной славы-7

Гребля на каноэ, дзюдо, плавание и фристайл. На информационных табличках у каждой стелы есть QR-код, по которому с помощью смартфона можно оживить исторические моменты олимпийских побед гомельчан, когда они финишировали на дистанции или выигрывали схватку.

# Белорусские спортсмены # общество # Игорь Макаров # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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