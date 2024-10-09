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В Год качества в Минске продолжают модернизировать придомовые территории

09 октября 2024 19:51
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В Год качества в Минске продолжают модернизировать придомовое пространство. Жилищно-коммунальные службы стараются сделать территорию многофункциональной и комфортной для минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Год качества в Минске продолжают модернизировать придомовые территории-2

Только в Советском районе благоустроили 68 дворов. Было установлено более 700 малых архитектурных форм. Появились современные скамейки, декоративные элементы, а также детское игровое и спортивное оборудование. Установлены антипарковочные столбики и новые урны. Также в районе выполнен текущий ремонт восьми лестниц. Благоустройство будет продолжено. Во время осенних субботников запланировано установить дополнительное игровое оборудование и отремонтировать дворовые проезды.

В Год качества в Минске продолжают модернизировать придомовые территории-4

Александра Иговина, первый заместитель главы администрации Советского района:
В рамках предстоящего месяца по благоустройству территорий Советского района нами запланирована установка еще порядка 50 малых архитектурных форм, ремонт асфальтового покрытия пешеходных связей. Запланирован ряд креативных субботников. В ближайшее время запланированы аналогичные креативные субботники с участием БСЖ, «Фауна города», Госэнергогазнадзор. 

Обновили и дорожное полотно. Было отремонтировано почти 37 тысяч квадратных метров асфальтобетонных покрытий.

# Государственная социальная политика # Александра Иговина # Год качества

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