В Год качества в Минске продолжают модернизировать придомовые территории

В Год качества в Минске продолжают модернизировать придомовое пространство. Жилищно-коммунальные службы стараются сделать территорию многофункциональной и комфортной для минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только в Советском районе благоустроили 68 дворов. Было установлено более 700 малых архитектурных форм. Появились современные скамейки, декоративные элементы, а также детское игровое и спортивное оборудование. Установлены антипарковочные столбики и новые урны. Также в районе выполнен текущий ремонт восьми лестниц. Благоустройство будет продолжено. Во время осенних субботников запланировано установить дополнительное игровое оборудование и отремонтировать дворовые проезды.

Александра Иговина, первый заместитель главы администрации Советского района:

В рамках предстоящего месяца по благоустройству территорий Советского района нами запланирована установка еще порядка 50 малых архитектурных форм, ремонт асфальтового покрытия пешеходных связей. Запланирован ряд креативных субботников. В ближайшее время запланированы аналогичные креативные субботники с участием БСЖ, «Фауна города», Госэнергогазнадзор.

Обновили и дорожное полотно. Было отремонтировано почти 37 тысяч квадратных метров асфальтобетонных покрытий.