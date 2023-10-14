В доме пять детей! Ведущий СТВ побывал в гостях у самой дружной семьи

– О, здравствуйте!

– Доброе утро!

– У нас есть информация, что где-то здесь находится самая лучшая мама. Так ли это?

– Да.

– Хорошо. И как зовут лучшую маму?

– Ирина!

– Ирина, это все для вас от «Нового утра» и от меня лично.

– Спасибо, очень приятно.

– Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Александр. Мы с вами встречаемся «Новым утром» на телеканале «Россия-Беларусь». Хотим рассказать про самую дружную семью и, конечно же, про маму.

Александр Меженный, ведущий:

Вот мы за дружным столом, прямо сейчас надо познакомиться со всеми, кто рядом с нами находится. Главный член семьи, я так поймаю, на руках находится.

Ирина Можджер:

Да, на руках наш младший член семьи, это наша Дианочка, доченька. А вот как раз таки слева от меня наш первенец, это наш старший сын, с которого, можно сказать, и началась наша история. Александр Меженный:

История большой семьи.

Ирина Можджер:

Это Тимур. Ну а далее вся его команда. Карина. Матвей. И дочки Аня и Диана. Денис – наш папа, муж.

Денис Можджер:

Женщина в первую очередь должна реализовываться в семье как мать. А вот уже что касается заработка, то это на плечах мужчины. Ибо женщина выходит замуж, то есть она идет за мужа.

Александр Меженный:

Ирина, орден Матери – награда почетная. Я полагаю, что большое количество семей вам завидуют искренне. Для вас получение награды – это значимое событие? Ирина Можджер:

Орден матери – это такая заслуга, это уважение и почет в первую очередь. Это признание, символ того, что тебя заметили, что твой труд не напрасен.

Карина Можджер:

Я очень рада, что моя мама получила такой орден. Но я считаю, что это заслуга всей нашей семьи. Хоть и называется орден Матери, но вся наша семья постаралась. И мне кажется, если бы маму не смутило, что у нее такие прекрасные дети, то не завели бы еще других. Александр Меженный:

Это здорово. Я полагаю, что это папина заслуга в не меньшей степени. Для вас этот орден что значит?

Денис Можджер:

Для меня этот орден обозначает, что те усилия, которые моя жена вложила в нашу семью, действительно оправданы и ценны для государства.

Поехали, три, два, раз. Давай-давай.

А это у нас комната девочек. Кто у нас тут в роли летучей мыши? Аня. А Диана у нас уже в качестве обезьянки. Александр Меженный:

Ирина, чем занимаются дети и насколько легко проследить за каждым, насколько удобно и возможно завести всех на кружки? Я так понимаю, что дети занимаются чем-то, да? Вот расскажете, кто чем занимается и насколько это трудно организовать.

Ирина Можджер:

Ребята у нас все разносторонние, это и спорт, и шахматы, и участие во всяких различных олимпиадах, конкурсах. Конечно, это тяжело, ну это стиль жизни.

– Вот это по шахматам.

– Самый главный шахматист – это Тимур, да?

– Да.

– Карина, обыгрывала Тимура в шахматы?

– По-моему, как-то один раз обыграла.

– Один раз было?

– Да. Медали сестры и братьев за гимнастику, синхронное плаванье.

– А кто синхронно плавает?

– Моя сестра занимается.

– Это мои личные.

– Это что такое? «Веселый Жужа». Это за аккордеон, на аккордеоне играем. Это тоже «Жужа».

– Это старый, вот этот новый.

– А это что?

– Это, «Папа, мама, я – футбольная семья».

– Главный футболист кто?

– Я конечно! Александр Меженный:

Чем, Карина, ты занимаешься?

Карина Можджер:

Я занимаюсь танцами. Александр Меженный:

Какими? Карина Можджер:

Спортивными, современными танцами. Александр Меженный:

А я еще видел, в комнате цимбалы стояли. Карина Можджер:

Да. Это я цимбалами занималась.

Тимур Можджер:

Я занимаюсь, в принципе, только шахматами. Готовлюсь к поступлению в институт, потому что я сейчас в 11 классе. Александр Меженный:

Сейчас нас смотрят наши телезрители, не знают, надо ли им третьего заводить или не надо. Ты же вот третий.

Матвей Можджер:

Я считаю, что большая семья – это хорошо, в первую очередь это поддержка. Большая семья все время может помочь чем-то. И третий ребенок, по-моему, это очень даже хорошо.

Карина Можджер:

Мои братья и сестры приносят только радость мне и счастье. Я очень рада, что у меня именно два брата и две сестры.

Анна Можджер:

Мне нравится жить в такой большой семье, потому что всегда тут весело, всегда есть с кем поговорить.

Александр Меженный:

Ты занимаешься футболом, правильно? Матвей Можджер:

Да. Александр Меженный:

Какое количество человек в команде должно быть? Матвей Можджер:

На поле выходят 11 в профессиональном футболе, однако у нас пока что детский турнир, мы играем по системе «8 плюс 1». Александр Меженный:

То есть 9 человек. 9 человек готовы или 5 человек – это уже своеобразный рекорд?

Ирина Можджер:

Главное, чтобы были гармония и счастье. Дети ведь – это тоже стимул, и такой немалый стимул двигаться вперед. Многодетная семья – это порядок и дисциплина. Даже, может быть, в большей степени, чем в семьях с одним, двумя детьми. Александр Меженный:

А вы можете сказать, кем вы работали до того, как стали мамой? Ирина Можджер:

Я закончила Белорусский государственный университет, факультет экономический. Работала в банке. Мне кажется, в семье я гораздо больше могу реализоваться как женщина. В этом вопросе, кстати, поддержка государства играет не последнюю роль, потому что все-таки в нашей стране, как вы знаете, и социальные программы, и льготы для многодетных семей. Это все большой плюс, бонус и поддержка. Ну, опять-таки, почет и слава в виде такой высокой награды. Александр Меженный:

Я благодарен вам, от нашего телеканала большое вам спасибо за то, что вы такие дружные. Вот и Дианочка пришла. И, конечно же, с учетом того, что у нас стартует Неделя родительской любви, когда все будут родителям и детям желать большой удачи, любви, я бы хотел, чтобы вы тоже обратились к нашим белорусам, белорускам, к детям, к родителям и сказали слова поздравления.