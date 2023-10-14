В доме пять детей! Ведущий СТВ побывал в гостях у самой дружной семьи
– О, здравствуйте!
– Доброе утро!
– У нас есть информация, что где-то здесь находится самая лучшая мама. Так ли это?
– Да.
– Хорошо. И как зовут лучшую маму?
– Ирина!
– Ирина, это все для вас от «Нового утра» и от меня лично.
– Спасибо, очень приятно.
– Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Александр. Мы с вами встречаемся «Новым утром» на телеканале «Россия-Беларусь». Хотим рассказать про самую дружную семью и, конечно же, про маму.
Александр Меженный, ведущий:
Вот мы за дружным столом, прямо сейчас надо познакомиться со всеми, кто рядом с нами находится. Главный член семьи, я так поймаю, на руках находится.
Ирина Можджер:
Да, на руках наш младший член семьи, это наша Дианочка, доченька. А вот как раз таки слева от меня наш первенец, это наш старший сын, с которого, можно сказать, и началась наша история.
Александр Меженный:
История большой семьи.
Ирина Можджер:
Это Тимур. Ну а далее вся его команда. Карина. Матвей. И дочки Аня и Диана. Денис – наш папа, муж.
Денис Можджер:
Женщина в первую очередь должна реализовываться в семье как мать. А вот уже что касается заработка, то это на плечах мужчины. Ибо женщина выходит замуж, то есть она идет за мужа.
Александр Меженный:
Ирина, орден Матери – награда почетная. Я полагаю, что большое количество семей вам завидуют искренне. Для вас получение награды – это значимое событие?
Ирина Можджер:
Орден матери – это такая заслуга, это уважение и почет в первую очередь. Это признание, символ того, что тебя заметили, что твой труд не напрасен.
Карина Можджер:
Я очень рада, что моя мама получила такой орден. Но я считаю, что это заслуга всей нашей семьи. Хоть и называется орден Матери, но вся наша семья постаралась. И мне кажется, если бы маму не смутило, что у нее такие прекрасные дети, то не завели бы еще других.
Александр Меженный:
Это здорово. Я полагаю, что это папина заслуга в не меньшей степени. Для вас этот орден что значит?
Денис Можджер:
Для меня этот орден обозначает, что те усилия, которые моя жена вложила в нашу семью, действительно оправданы и ценны для государства.
Поехали, три, два, раз. Давай-давай.
А это у нас комната девочек. Кто у нас тут в роли летучей мыши? Аня. А Диана у нас уже в качестве обезьянки.
Александр Меженный:
Ирина, чем занимаются дети и насколько легко проследить за каждым, насколько удобно и возможно завести всех на кружки? Я так понимаю, что дети занимаются чем-то, да? Вот расскажете, кто чем занимается и насколько это трудно организовать.
Ирина Можджер:
Ребята у нас все разносторонние, это и спорт, и шахматы, и участие во всяких различных олимпиадах, конкурсах. Конечно, это тяжело, ну это стиль жизни.
– Вот это по шахматам.
– Самый главный шахматист – это Тимур, да?
– Да.
– Карина, обыгрывала Тимура в шахматы?
– По-моему, как-то один раз обыграла.
– Один раз было?
– Да. Медали сестры и братьев за гимнастику, синхронное плаванье.
– А кто синхронно плавает?
– Моя сестра занимается.
– Это мои личные.
– Это что такое? «Веселый Жужа». Это за аккордеон, на аккордеоне играем. Это тоже «Жужа».
– Это старый, вот этот новый.
– А это что?
– Это, «Папа, мама, я – футбольная семья».
– Главный футболист кто?
– Я конечно!
Александр Меженный:
Чем, Карина, ты занимаешься?
Карина Можджер:
Я занимаюсь танцами.
Александр Меженный:
Какими?
Карина Можджер:
Спортивными, современными танцами.
Александр Меженный:
А я еще видел, в комнате цимбалы стояли.
Карина Можджер:
Да. Это я цимбалами занималась.
Тимур Можджер:
Я занимаюсь, в принципе, только шахматами. Готовлюсь к поступлению в институт, потому что я сейчас в 11 классе.
Александр Меженный:
Сейчас нас смотрят наши телезрители, не знают, надо ли им третьего заводить или не надо. Ты же вот третий.
Матвей Можджер:
Я считаю, что большая семья – это хорошо, в первую очередь это поддержка. Большая семья все время может помочь чем-то. И третий ребенок, по-моему, это очень даже хорошо.
Карина Можджер:
Мои братья и сестры приносят только радость мне и счастье. Я очень рада, что у меня именно два брата и две сестры.
Анна Можджер:
Мне нравится жить в такой большой семье, потому что всегда тут весело, всегда есть с кем поговорить.
Александр Меженный:
Ты занимаешься футболом, правильно?
Матвей Можджер:
Да.
Александр Меженный:
Какое количество человек в команде должно быть?
Матвей Можджер:
На поле выходят 11 в профессиональном футболе, однако у нас пока что детский турнир, мы играем по системе «8 плюс 1».
Александр Меженный:
То есть 9 человек. 9 человек готовы или 5 человек – это уже своеобразный рекорд?
Ирина Можджер:
Главное, чтобы были гармония и счастье. Дети ведь – это тоже стимул, и такой немалый стимул двигаться вперед. Многодетная семья – это порядок и дисциплина. Даже, может быть, в большей степени, чем в семьях с одним, двумя детьми.
Александр Меженный:
А вы можете сказать, кем вы работали до того, как стали мамой?
Ирина Можджер:
Я закончила Белорусский государственный университет, факультет экономический. Работала в банке. Мне кажется, в семье я гораздо больше могу реализоваться как женщина. В этом вопросе, кстати, поддержка государства играет не последнюю роль, потому что все-таки в нашей стране, как вы знаете, и социальные программы, и льготы для многодетных семей. Это все большой плюс, бонус и поддержка. Ну, опять-таки, почет и слава в виде такой высокой награды.
Александр Меженный:
Я благодарен вам, от нашего телеканала большое вам спасибо за то, что вы такие дружные. Вот и Дианочка пришла. И, конечно же, с учетом того, что у нас стартует Неделя родительской любви, когда все будут родителям и детям желать большой удачи, любви, я бы хотел, чтобы вы тоже обратились к нашим белорусам, белорускам, к детям, к родителям и сказали слова поздравления.
Денис Можджер:
Конечно, мы поздравляем все семьи Республики Беларусь с родительской неделей и желаем любви и удачи.