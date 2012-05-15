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В День семьи 25 минчанок награждены орденами матери

15 мая 2012 13:52
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Новости Беларуси. По традиции в День семьи в Беларуси чествуют многодетных мам. Только в столице ордена матери получили 25 минчанок. Всего же этой награды в республике за прошедшие годы удостоены почти семь тысяч женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержка семьи – один из приоритетов белорусской государственной политики. В стране работает ряд программ, направленных на поддержку материнства, создана сеть социальных учреждений для семьи и детей. В этом году в системе господдержки Беларуси сразу несколько нововведений. В частности, увеличены размеры пособий, предоставлено бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни и другие льготы.

Юлия Киреева, многодетная мать:
Сердце переполнено радостью, благодарностью, что нас любят, ценят. Потому что, действительно, иметь пятерых деток очень хорошо и важно.

# общество # Праздничные даты # Государственная политика

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