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В День Победы более 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

09 мая 2017 13:40
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Новости Беларуси. Больше 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в День Победы. Не стали помехой для этого ни дождь, ни снег.

В День Победы более 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»-1

В День Победы более 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»-3

В День Победы более 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»-5

Праздничные площадки продолжают работать как в городе, так и на территории самого мемориала. А, пожалуй, главным событием концертной программы стало выступление Пермского кадетского корпуса. Хор из 120 кадетов исполнил знаменитые военные «Майский вальс», «Маршал Жуков», а также специально для брестчан – «Белая Русь». Всего от гостей с главной сцены прозвучали 12 военных песен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День Победы более 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»-8

Сергей Каменев, начальник Пермского кадетского корпуса Приморского федерального округа:
Я думаю, что нам предстоит еще осмыслить, отрефлексировать. Но то, что все это не зря, то, что это все настоящее и по-настоящему повлияет на ребенка, на подростка, выведет его на успех, это 100%.

Кадеты из Перми приехали в Брестскую крепость впервые. Вся же праздничная делегация из итого города насчитывает больше 400 юношей и девушек.

# общество # День Победы 2017

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