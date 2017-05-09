В День Победы более 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

Новости Беларуси. Больше 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в День Победы. Не стали помехой для этого ни дождь, ни снег.

Праздничные площадки продолжают работать как в городе, так и на территории самого мемориала. А, пожалуй, главным событием концертной программы стало выступление Пермского кадетского корпуса. Хор из 120 кадетов исполнил знаменитые военные «Майский вальс», «Маршал Жуков», а также специально для брестчан – «Белая Русь». Всего от гостей с главной сцены прозвучали 12 военных песен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Каменев, начальник Пермского кадетского корпуса Приморского федерального округа:

Я думаю, что нам предстоит еще осмыслить, отрефлексировать. Но то, что все это не зря, то, что это все настоящее и по-настоящему повлияет на ребенка, на подростка, выведет его на успех, это 100%.

Кадеты из Перми приехали в Брестскую крепость впервые. Вся же праздничная делегация из итого города насчитывает больше 400 юношей и девушек.