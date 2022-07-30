В центральной части Минска 31 июля будет ограничено движение во время проведения соревнований по триатлону

Почти с 8:00 и до 12:30 нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Победителей (от улицы Парковой до съезда со МКАД) и по самому съезду. До 13:10 будет перекрыта все та же сторона Победителей, начиная от МКАД до развязки на Немиге, а также по проспекту Машерова – от пересечения с проспектом Победителей до пересечения с улицей Даумана. В это время на этих улицах и пройдут велогонка и забег.