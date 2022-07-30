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В центральной части Минска 31 июля будет ограничено движение во время проведения соревнований по триатлону

30 июля 2022 13:10
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Новости Беларуси. В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 августа будет перекрыто движение для транспорта на некоторых улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В центральной части Минска 31 июля будет ограничено движение во время проведения соревнований по триатлону-1

Почти с 8:00 и до 12:30 нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Победителей (от улицы Парковой до съезда со МКАД) и по самому съезду. До 13:10 будет перекрыта все та же сторона Победителей, начиная от МКАД до развязки на Немиге, а также по проспекту Машерова – от пересечения с проспектом Победителей до пересечения с улицей Даумана. В это время на этих улицах и пройдут велогонка и забег.  

# Дорожное движение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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