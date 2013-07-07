В Брест из Челябинска для участия в поисковых работах прибыл отряд «Уралец»

Новости Беларуси. В Брест накануне из Челябинска прибыл поисковый отряд «Уралец». Его участники (подростки) не первый год занимаются поисками останков героев, погибших во время Великой Отечественной. За 10 лет с их помощью установлены имена более 130 человек. Нынешние каникулы ребята решили провести в городе над Бугом. Будут помогать бойцам 52-го отдельного поискового батальона Минобороны Беларуси.

Челябинские школьники настолько суровые, что беззаботному отдыху предпочли тяжелые полевые условия. Ранний подъем и ежедневные кропотливые раскопки – в самую глубь событий 70-летней давности.

Для 9-классника Артема столь суровые летние каникулы уже вторые. Но время потрачено не зря. За особые заслуги у школьника уже 2 награды: медаль «За Службу Родине с детства» и орден за «Веру и Верность».

Артем Давлетгареев, участник поискового отряда «Уралец» (Россия):

Сохранить память о великой войне, чтобы помогать находить останки умерших, погибших людей, убитых.

Вместе с Артемом в Брест приехало еще 13 челябинских школьников. Для них «суровое военное» вчера – это «увлекательное историческое» сегодня.

Для поискового отряда «Уралец» это уже восьмая экспедиция. Копали в Ляховичах, Мозыре, Кобрине, Гродно, под Витебском. Говорят, что стоило заглянуть так глубоко, чтобы по-настоящему осознать цену человеческой жизни.

Павел Елисеев, участник поискового отряда «Уралец» (Россия):

На душе… Тяжело передать словами, что на душе происходит. Это не весело, как сейчас на компьютерах играют в разные игры и убивают людей. Здесь понимаешь, что жизни людей стоят очень дорогого.

Место нынешних раскопок – самый крупный в окрестностях Бреста лагерь для советских военнопленных. В суровые 40-ые именно здесь оборвались жизни почти 15 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Фурс, заместитель командира 2-й поисковой роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь:

Это место бывшего концлагеря. Здесь содержались военнопленные, в результате чего они были расстреляны и сожжены в газовых камерах. И на данном месте находится около 15 тысяч человек, по архивным данным. На данный момент за этот год было поднято 165, за прошлый год было поднято на данном месте 877 человек

Такие раскопки – дело кропотливое, да и непростое – физически и психологически. Всеми действиями юных поисковиков руководят опытные бойцы 52-го отдельного поискового батальона Министерства обороны.

Антон Матулевский, ефрейтор 2-й поисковой роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь:

У любого человек, который увидит кости, а тем более достанет их, отношение немножко другое будет. Он взрослее станет. Естественно, на фоне других будет отличаться.

Суровые каникулы для челябинских школьников только начинаются. Впереди еще месяц раскопок и целый год кропотливых исследований. А в 2014 году они вновь приедут в Беларусь, чтобы опять отправиться по местам военных сражений.