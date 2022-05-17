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В Борисове присоединились к проекту «Цифровая звезда». В чём его суть?

17 мая 2022 11:14
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Новости Беларуси. Мемориал «Аллея героев». Борисов присоединился к международному историко-патриотическому проекту «Цифровая звезда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Борисове присоединились к проекту «Цифровая звезда». В чём его суть?-1

Это большая онлайн-платформа, на которой собирают данные о памятных местах и мемориалах Беларуси и России. Историю для молодежи сделали мобильной в полном смысле слова: открыть платформу можно даже с телефона, что позволяет самостоятельно составлять маршруты по памятным местам и на месте слушать информацию о них. А чтобы упростить процесс поиска мемориалов, возле знаковых мест и памятников устанавливают QR-коды. В Борисовском районе их появится пять.  

В Борисове присоединились к проекту «Цифровая звезда». В чём его суть?-4

Владислав Будик, начальник 72-го гвардейского Объединенного учебного центра:  
В нашем мирокрайоне Печи очень много знаковых мест. За всеми этими мемориалами мы постоянно следим, приводим их в порядок вместе с учащимися средних школ мирокрайона Печи.  

В Борисове присоединились к проекту «Цифровая звезда». В чём его суть?-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
В этом году мы проводим реберендинг, и в рамках этого проекта появится интерактивная карта с местами геноцида белорусского народа. Это тоже очень важно. Более 9 тысяч точек появится на интерактивной карте, за которыми будут стоять истории.  

В Борисове присоединились к проекту «Цифровая звезда». В чём его суть?-10

Всего по Беларуси уже оцифровано свыше тысячи различных памятных мест. Развивать проект планируют и дальше.  

Лилия Ананич: «Преемственность поколений, историческая память – сегодня это не просто слова, сегодня это действие» (подробнее здесь).  

# Памятники # общество # Александр Лукьянов # Владислав Будик # Фотофакт

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