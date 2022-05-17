Лилия Ананич: «Преемственность поколений, историческая память – сегодня это не просто слова, сегодня это действие»

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это сегодня потребность у меня как депутата и, самое главное, потребность молодых людей впитывать тот опыт, багаж, который они видят в нашей стране. Преемственность поколений, историческая память – сегодня это не просто слова, сегодня это действие.

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