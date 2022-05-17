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Лилия Ананич: «Преемственность поколений, историческая память – сегодня это не просто слова, сегодня это действие»

17 мая 2022 11:15
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Новости Беларуси. Мемориал «Аллея героев». Борисов присоединился к международному историко-патриотическому проекту «Цифровая звезда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лилия Ананич: «Преемственность поколений, историческая память – сегодня это не просто слова, сегодня это действие»-1

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Это сегодня потребность у меня как депутата и, самое главное, потребность молодых людей впитывать тот опыт, багаж, который они видят в нашей стране. Преемственность поколений, историческая память – сегодня это не просто слова, сегодня это действие.  

В Борисове присоединились к проекту «Цифровая звезда». В чем его суть – читайте здесь.  

# Памятники # общество # Лилия Ананич # Фотофакт

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