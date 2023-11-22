В Бобруйском районе завершается строительство завода по переработке мусора

В Бобруйском районе завершается строительство самого крупного в Могилевской области завода по переработке мусора. Инвестиции в проект превышают 70 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый объект поможет вернуть в производство до 80 % вторичного сырья, а также обеспечит сортировку отходов из ближайших районов. Эффективная переработка – стратегическое направление для экономики и экологии, это способ дать вторую жизнь бытовому мусору.

Виталий Жалобкевич, главный инженер Бобруйского коммунального предприятия «Промотходы»:

Этот завод будет в год перерабатывать порядка 100 тысяч тонн отходов. На нем будут цеха по переработке пластиковых изделий, будет переработка бутылок ПЭТ. Численность данного завода будет порядка 150 человек.

Специалисты нацелены на более глубокую переработку. Два производственных цеха предназначены для изготовления гранул полиэтилена, которые станут основой новых пластмассовых изделий. Таким образом, предприятие сможет приносить дополнительные ресурсы для экономики города, региона и страны. Готовность объекта приближается к ста процентам.