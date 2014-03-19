В Беларуси растет количество разводов. Как не довести свою семью до развода? Как жить после развода?

Можно ли развод обернуть себе на пользу? Узнали в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

За 2013 года в Республике ЗАГСы зарегистрировали 87 127 браков. В последнее время наблюдается рост числа расторгнутых браков, срок которым не более 5 лет. Возрастной пик разводимости у мужчин и женщин приходится на период с 25 до 34 лет.

Как вы считаете, с чем связана такая статистика по разводам в нашей стране?

Дарья Пархоменко, психолог:

Конечно, работая психологом, кажется, что неблагополучия в отношениях много, но на самом деле, посмотрев вокруг, можно обратить внимание на те пары, которые счастливы. Мне кажется, что развод происходит по нескольким причинам. Одна из них — неумение людей говорить между собой и неумение слышать себя. Все остальное - следствие. У нас есть еще такая особенность славянская — женщина часто играет в жертву, причем жертвенность у нас воспитывается уже из семьи, из прошлых семей. А когда ты в жертве, у мужчины мало выбора.

Оксана Гринко, психолог:

Я думаю, что такое количество разводов, в первую очередь, потому что перестает брак быть жизненной необходимостью. Уже женщина не нуждается в материальном каком-то обеспечении, в поддержке, когда нет основного, чего она ждет от брака: комфорта, счастья, понимания партнера, то ее уже ничего не удерживает. В продолжении темы про жертву, мне кажется, сейчас именно тот момент, когда это уже неактуально. Женщина настолько самостоятельная и самодостаточная, что она в браке хочет любви и счастья.

Что сегодня людей может сдерживать вместе и, наоборот, делать их отношения более свободными?

Оксана Гринко:

Материальный вопрос. Особенно это касается тех женщин, которые воспитывают маленьких детей, они в зависимом положении, они в декрете и им нужна поддержка, но когда женщина становится на ноги, у нее другие потребности, которые она хочет в браке удовлетворять, и она на них ориентируется.

МУЖ И ЖЕНА - ЭТО НЕ БРАТ И СЕСТРА

Инна Радаева, продюсер, коллекционер:

В какой-то момент моей жизни в отношении с моим первым супругом я поняла, что в общем и целом, вы знаете, мы стали друзьями, у нас стали отношения братик-сестричка, но не муж и жена. Я даже не побоюсь поднять тему секса, которая в нашей семье первой стала просто смешна — нам банально друг друга не хотелось. При том, что отношения и сейчас очень теплые, замечательные, мы дружим семьями.

Я даже не могу понять до сих пор - проблема ли это. Оно как-то само по себе так потекло. У него какие-то свои интересы были, у меня какие-то свои, частично я их разделяла, частично он разделял мои. Но в целом как-то ушло то удивительное, то что-то божественное, что держит двоих людей друг возле друга как мужчину и женщину.

Все психологи говорят о том, что самое главное — установить доверительные отношения. Муж должен быть не только любовником, но и другом.

Инна Радаева:

Я прошу прощения у глубокоуважаемых психологов, потому что я действительно уважаю эту профессию, но, мне кажется, что нету штампов в отношениях, их быть не может. Каждый брак, любые отношения — это свой отдельный сценарий.

С течением времени у пары исчезают близкие отношения. Что делать для того, чтобы этого не произошло.

Оксана Гринко:

Я не могу дать универсального совета. Но хороший вариант, когда на уровне ума два человека дружат, на уровне души у них есть эта близость и, естественно, у них есть сексуальное желание.

Бывают такие истории, когда совет надо дружить с мужем приводит к тому, что дружба настолько серьезная, что люди не воспринимают друг друга как любовники.

Оксана Гринко:

Это как раз то, о чем я говорю. Осталась только одна сфера. Они как друзья могли функционировать, как сексуальные партнеры — нет. Тогда насколько этот брак интересен мужчине и женщине?

МУЖ ПРИЗНАЛ, ЧТО ВИНОВАТ

Илья! 3 брака позади и бессчетное количество свадеб, которое вы и так в силу своей профессии видите постоянно. Скажите, они вас чему-то научили?

Илья Казановский, шоумен, актер:

Нет. На самом деле, когда я в первый раз женился, мы встретились до исполнения 18 лет. Чувствовал, что мне в армию нужно идти. Мне друзья сказали: знаешь, очень удобно в том плане, что, во-первых, командир на ночь отпускает в увольнение, во-вторых, там такие привилегии: можешь в отпуск поехать. Я говорю: давай, женюсь. Я женился исключительно в таких корыстных целях. Я когда вернулся, ей рассказали, что я включал левый поворот, сказали мне мои друзья, что она тут... Мы развелись. Потом через 2 года я решил еще раз. Не мог я просто, там уже сама физиология. Встретил свою вторую жену будущую. Мы женились, у нас дети: одному 18 лет исполняется, дочке — 14. С ней прожили 14 лет. На самом деле, я сам тяжелый человек, я сейчас это понял.

Вы сожалеете, что развелись?

Илья Казановский:

Я не поддерживаю мнения тех, кто говорит, что развод необходим. Нужно всеми усилиями удерживать семью, особенно когда дети есть, потому что они чувствуют, что отца дома нет.

Всю жизнь надо жить в браке.

Мы жили в браке, пока на моем пути не встретилась женщина, которую полюбил. И мы буквально в день моего рождения, 10 сентября, развелись и в этот же день подали заявление на следующий брак. И там тоже не сложилось, потому что мне за 40 и я стал понимать, что я все-таки сам тяжелый человек.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

Как правильно составить брачный контракт? Имеет ли он силу?

Елена Садкович, юрист, практикующий адвокат:

Каждая ситуация, конечно, индивидуальна. Всегда нужно рассматривать ее фактическую сторону. Конечно, контракт регламентирует определенные условия. Действующее законодательство позволяет признать договор недействительным, если условия будут существенно ущемлять права одного из супругов, либо они противоречат основам семейного законодательства Республики Беларусь. Брачный договор подлежит нотариальному удостоверению. Конечно же, когда супруги приходят к нотариусу и предлагают свои условия брачного договора. Конечно же, нотариус даст им квалифицированную консультацию. Просто будут разъяснены ей права.

Как поступить в ситуации, если ты развелся?

Дарья Пархоменко:

Как пережить развод, вообще разрыв в отношениях? 4 важные стадии:

1. Отрицание. Когда мы не хотим признавать, когда все становятся врагами, кто говорит, что он ушел, забудь его. Ты стараешься поддержать свой мир, веришь, что вот из-за угла он выскачет или он приворожен другой.

2. Агрессия. Мы отрицали, все-таки дошло до нас, что ушел. Теперь хочется наказать. Мне плохо, пусть будет тебе плохо. Надо помочь себе поагрессивничать, но не на него.

3. Когда мы уже в апатии, мир умер, у нас зима. Это очень важный период. Это период, когда внутри происходит трансформация, если трансформация внутри не произойдет, то следующие отношения, скорее всего, будут повторять сценарий предыдущих.

4. Принятие. Да, у меня были такие отношения. Да, они закончились. Да, я хочу идти вперед.

Инна Радаева:

Совет очень простой все-таки. Я не психолог. Я не буду расскладывать. У меня совет будет один: женщины, милые полюбите себя. Любовь к миру начинается с любви к себе. Я не говорю о том, что надо бесконечно сидеть и красить свои ногти, хотя это тоже хорошая штука. Никто не отменял такое лекарство, как шоппинг, как посиделки с подружками, даже перемыть косточки этим мужикам.

Елена Садкович:

Самое главное, я считаю, это сохранить нормальные человеческие отношения, потому что самые тяжелые споры в суде — споры между бывшими супругами.

Елена Михаленко:

Однозначно жить дальше. Наверное, когда еще живешь с мужем, у женщины должны быть какие-то занятия, интересы, достижения.

Советы для преодоления травмы после развода

Мужчины легче переносят развод?

Оксана Гринко:

Они также травмированы разводом, просто они внешне меньше этого показывают.

Женщине легче отреагировать. Она может поговорить с подругой, пойти к психологу, поплакать.

Оксана Гринко:

Норма - переживания где-то год. И год человек будет испытывать боль, страдать, нужно допустить это в своей душе. Если это выходит за данные временные рамки, тогда, конечно, обращаться к специалисту.

В гостях у программы писатель и педагог, Елена Михаленко, которая поделилась собственной историей.

Елена, в чем у вас была причина развода?

Елена Михаленко, писатель, педагог:

Если честно, не знаю. Вот так получилось. Человеку, который был рядом со мной, вдруг все, что было дорого, важно и хорошо, стало как-то иначе, пережить это не удалось. В чем была причина, не знаю.

Я развод переносила ужасно тяжело. Была такая отчаянная ситуация. Когда жить не хотелось. Себя принуждала, потому что маленький ребенок. Я решила позвонить психологу на горячую линию. Это было такое разочарование, что больше никогда к ним не обращалась. То есть разговор свелся к тому, что вы хотите развестись или сохранить брак. Я сказала, что не знаю, как лучше. Психолог сказал: чего вы нам звоните, если вы сами не знаете, чего хотите. Вот после такого психолога, я к ним больше никогда не обращалась.

Какое-то время металась, себя жалела. Помощь пришла с той стороны, которую, может быть, многие знают, это очень нормальный выход — просто хорошие друзья взяли меня за ручку отвели в церковь. И Бог помог.

То есть очень быстро пришло понимание, что вопрос «а вернется ли он» — это совсем не главный вопрос в жизни. Нужно было просто научиться строить жизнь без этого человека. Научилась, удалось, вырастила ребенка, чего-то добилась в жизни.

Развод — крайний случай. Если ты понимаешь, что попытка сохранять отношения разрушает тебя как личность, не приносит ничего хорошего ни тебе, ни детям, то не надо силой удерживать человека или себя.