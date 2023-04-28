В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения. Особо следят за мотоциклистами

Новости Беларуси. ГАИ 28 апреля проводит по всей стране единый день безопасности дорожного движения. У водителей проверят права, а также уделят внимание профилактике ДТП с участием мотоциклистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения правоохранителей в том числе двухколесный транспорт с конструктивными изменениями.

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД:

В рамках республиканской акции по профилактике ДТП с участием двухколесного транспорта он пройдет под девизом «На вело, мото и мопеде заедем в лето без трагедий». Сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд профилактических мероприятий, посетят трудовые коллективы, при этом напомнят велосипедистам, водителям мототранспорта и автомобилистам о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий, напомнят правила безопасного участия в дорожном движении, ответственности за грубые нарушения. Запланированы профилактические отработки.