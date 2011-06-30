В Беларуси продолжается мониторинг работы с обращениями граждан

Такая проверка проводится по поручению Президента. Инспекторы изучают не только саму процедуру. На первом плане – качество. Как выяснилось, в некоторых случаях и приемная работает, и жалоба зафиксирована, и ответ получен – номинальный. А проблема как была, так и осталась.

Масштабная выездная приемная развернулась в Минске в администрации Московского района. Основная задача – выяснить какие проблемы сегодня волнуют население, как они решаются на местном уровне. Но, и конечно, по возможности помочь каждому, кто пришел на прием.

С 10 утра представители из Администрации Президента вели прием сразу в нескольких кабинетах. Так что очереди буквально таяли на глазах.

Наталья Итаковская с 1997 года с семьей стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Предложили кредитование под долевое строительство. Согласились. И уже в этом месяце новоселы готовились принимать поздравления. Но без объяснений фирма-застройщик перенесла сдачу дома на полгода. При этом жильцам придется доплатить приличную сумму. Ведь в договоре прописана стоимость 1 метра квадратного в рублях, но по курсу доллара, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Итаковская:

В связи с неясными обстоятельствами перенесли сдачу дома на четвертый квартал. Полгода решают по стоимости. Цена выросла в разы.

А вот многодетные семьи только приступили к строительству, еще не получили кредит, а с них уже ЖСПК требует 10 миллионов за проект. Иначе грозят исключением.

Строительный вопрос по-прежнему самый насущный. На втором месте – земельный. К примеру, Леонид Петрович с соседом 10 лет не могут поделить хозпроезд.

Идеальной выглядит работа самих приемных на местах. Но, как выяснили проверяющие, качество хромает.

Станислав Буко, начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Республики Беларусь:

Проводятся приемы в соответствии с законом. Но вот заявления граждан не всегда рассматриваются надлежащим образом. Так не должно быть. Если поступило обращение, оно должно быть рассмотрено по существу.

Все вопросы взяли на контроль. Некоторые помогут решить сразу, с некоторыми рекомендовали обратиться в соответствующие ведомства.

Владимир Пенин, начальник управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь:

Цель мониторинга состоит в том, чтобы именно на местах решать как можно больше вопросов, с которыми приходят граждане. Есть и такие вопросы, которые невозможно сразу решить. Мы ставим их на контроль.

Мониторинг работы с обращениями граждан проходит по всей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Витебская область третий день под пристальным вниманием проверяющих. Докшицы, Глубокое, Полоцк.

Юрий Бельский:

Может быть, это даст толчок местным властям, чтобы они рассматривали каждое заявление, каждую жалобу более конкретно.

Пришли на прием чуть ли не всей улицей. Заключили договор о подводе газа. Но в итоге – ни денег, ни благ цивилизации.

Николай Куклис, заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь:

Мы попытались насколько возможно решить этот вопрос. Договорились, что председатель горисполкома возьмет на личный контроль, председатель КИЗа встретиться с подрядчиком, а прокурор в свою очередь будет разбираться куда ушли деньги, которые уплачены.

Еще предстоит подвести итоги очередного мониторинга. Но уже очевидно: вопросы к работе отдельных чиновников будут.