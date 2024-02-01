В Беларуси повысили все виды пенсий

С 1 февраля в Беларуси повышены все виды пенсий. Согласно указу Президента, в среднем прибавка составит 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительно на выплаты в этом месяце будет направлено 166 миллионов белорусских рублей. Получателями пенсий являются около 2 миллионов 400 тысяч человек. Также увеличены размеры госпособий семьям, воспитывающим детей. С учетом изменения бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения на 10,6 % увеличатся доплаты к пенсиям и социальные пенсии инвалидам и детям-инвалидам.