За минувшие сутки талыми водами в Беларуси подтоплены 55 жилых домов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий.

По его словам, подобного рода чрезвычайные ситуации были отмечены в Минской, Гомельской и Витебской областях. За минувшие сутки были подтоплены 58 подвалов, 126 подворий и 76 хозяйственных построек. Интенсивность роста уровня воды на реках Беларуси составила от 6 до 68 см.

Пойменные земли залиты водой на участках рек Припять, Горынь, Неман Березина, Днепр, Сож, Вилия, Щара, Свислочь, Беседь, Ясельда и др.

Подразделениями МЧС оказана помощь населению в откачке талых вод. В целом паводковая обстановка в Беларуси опасений не вызывает. Все подразделения МЧС обеспечили необходимый запас топлива, строительных материалов, провели проверку и ремонт техники. Кроме того, сформированы группы взрывников для подрыва образующихся в руслах рек заторов льда.

Для принятия соответствующих мер Гидрометцентр передает службам МЧС и территориальным комиссиям оперативные сведения о дальнейшем развитии паводковой ситуации.

Напомним, что для жителей Центральной и Восточной Европы оттепель обернулась сильнейшим за последние 150 лет наводнением. Из берегов вышли три крупнейшие реки - Эльба, Дунай и Морава.