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В Беларуси почти на 50% выросли продажи новых автомобилей в 2023-м

30 января 2024 14:39
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Импортозамещение на ходу. Продажи новых автомобилей в Беларуси по итогам 2023 года выросли практически на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси почти на 50% выросли продажи новых автомобилей в 2023-м-1

Отмечается тенденция увеличения покупательского интереса к машинам, собранным в нашей стране. На них и приходится основная доля роста продаж. В целом около 80 % рынка новых автомобилей теперь занимает продукция китайских производителей. В ближайшее время ожидается приход новых брендов из Поднебесной.

В Беларуси почти на 50% выросли продажи новых автомобилей в 2023-м-4

Сергей Варивода, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации:
Мы обеспечили предложение для потребителей. Это предложение сформировано. Да, может быть, кому-то не по душе автомобиль той или иной марки, но сегодня товары в наших автоцентрах, в наших шоурумах есть. Более того, мы добились стабилизации цен в 2023 году. Цены практически весь год были на одном и том же уровне.

В Беларуси почти на 50% выросли продажи новых автомобилей в 2023-м-7

Сегодня, 30 января, подвели итоги конкурса «Автомобиль года». Как и в прошлый раз, победителем стал представитель белорусско-китайской кооперации. Производитель из Борисова намерен и дальше расширять линейку продукции, в том числе и за счет перехода на экологичный электротранспорт.

# Автомобилестроение в Беларуси # общество

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