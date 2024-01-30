В Беларуси почти на 50% выросли продажи новых автомобилей в 2023-м

Импортозамещение на ходу. Продажи новых автомобилей в Беларуси по итогам 2023 года выросли практически на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается тенденция увеличения покупательского интереса к машинам, собранным в нашей стране. На них и приходится основная доля роста продаж. В целом около 80 % рынка новых автомобилей теперь занимает продукция китайских производителей. В ближайшее время ожидается приход новых брендов из Поднебесной.

Сергей Варивода, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации:

Мы обеспечили предложение для потребителей. Это предложение сформировано. Да, может быть, кому-то не по душе автомобиль той или иной марки, но сегодня товары в наших автоцентрах, в наших шоурумах есть. Более того, мы добились стабилизации цен в 2023 году. Цены практически весь год были на одном и том же уровне.