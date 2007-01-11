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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

11 января 2007 14:59
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Прогноз синоптиков об усилении ветра полностью оправдался.11 января по республике порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В четырех из шести областей страны из-за сильного ветра произошли отключения электричества. В Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и в Минске зафиксированы случаи обрыва проводов. Специалисты энергосетей устраняют аварии. Пострадавших нет. По прогнозам синоптиков, такой швальный ветер по республике ожидается и в ближайшие два дня.
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