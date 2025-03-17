В 2025 году под лён в Минской области отведут 10 тысяч гектаров

В Минской области готовятся к севу, в том числе льна. Под северный шелк в Минской области отвели 10 тысяч гектаров. В основном будут засевать поля в Воложинском, Копыльском, Любанском, Солигорском, Слуцком и Крупском районах. Семенами льна обеспечены в полном объеме, как и техникой и кадрами. Сейчас ведутся работы по закрытию влаги на полях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Сейчас главная задача – в оптимальные сроки провести посевную кампанию. В Крупском районе под лен отведено полторы тысячи гектаров. Вся необходимая техника уже на линейке готовности. Сформированы и механизированные бригады. Остается ждать, когда погода даст «зеленый свет».

Какой лен вырастят, такой и будет конечный продукт. Поэтому здесь тщательно следят за каждым этапом, чтобы получить высокий результат. В настоящее время работы на полях активизировались. Вносят минеральные удобрения.