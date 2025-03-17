В 2025 году под лён в Минской области отведут 10 тысяч гектаров
В Минской области готовятся к севу, в том числе льна. Под северный шелк в Минской области отвели 10 тысяч гектаров. В основном будут засевать поля в Воложинском, Копыльском, Любанском, Солигорском, Слуцком и Крупском районах. Семенами льна обеспечены в полном объеме, как и техникой и кадрами. Сейчас ведутся работы по закрытию влаги на полях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Сейчас главная задача – в оптимальные сроки провести посевную кампанию. В Крупском районе под лен отведено полторы тысячи гектаров. Вся необходимая техника уже на линейке готовности. Сформированы и механизированные бригады. Остается ждать, когда погода даст «зеленый свет».
Какой лен вырастят, такой и будет конечный продукт. Поэтому здесь тщательно следят за каждым этапом, чтобы получить высокий результат. В настоящее время работы на полях активизировались. Вносят минеральные удобрения.
Сергей Амельченко, главный инженер Крупского льнозавода:
В этом году влаги в почве очень мало. И производим заделывание влаги. А лен планируем сеять согласно всем рекомендациям технологического регламента, когда температура почвы плюс 8 градусов.
Основная продукция Крупского предприятия – короткое и длинное льноволокно. Процесс производства организован ритмично и эффективно. Работают в трехсменном режиме. Что позволяет ежедневно получать свыше 4 тонн готового волокна. Продукция поступает только на внутренний рынок.
Далее смотрите в видео.