Прямой эфир

В Гомеле прошли массовые проверки на предмет содействия экстремистским формированиям

15 марта 2023 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20 из 30 привлечены к ответственности. Это результат проверок на предмет содействия экстремистским формированиям, которые провели за последние дни в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле прошли массовые проверки на предмет содействия экстремистским формированиям-1

Все попавшие в поле зрения правоохранителей верили в анонимность, которую им обещали зарубежные кураторы. Не исключено, что они сами связались с силовиками и предоставили им списки особо отличившихся. Ведь точность, с которой удалось вычислить экстремистов, поражает.

В Гомеле прошли массовые проверки на предмет содействия экстремистским формированиям-4

МВД ежедневно публикует кадры задержания уличенных в антиконституционных действиях и напоминает: наказание неизбежно. По всей Беларуси продолжаются мероприятия по установлению скрытых террористических и экстремистских ячеек.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Национальная безопасность # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Произошёл бы такой раздрай». Что было бы сейчас с Беларусью, если бы не выбрали Президента Лукашенко?
15 марта 2023 18:02

«Произошёл бы такой раздрай». Что было бы сейчас с Беларусью, если бы не выбрали Президента Лукашенко?

В Могилёве прошли первые общественные обсуждения обновлённой Концепции нацбезопасности
15 марта 2023 17:57

В Могилёве прошли первые общественные обсуждения обновлённой Концепции нацбезопасности

Ко Дню Победы матпомощь получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий ВОВ
15 марта 2023 17:55

Ко Дню Победы матпомощь получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий ВОВ