В Гомеле прошли массовые проверки на предмет содействия экстремистским формированиям

Новости Беларуси. 20 из 30 привлечены к ответственности. Это результат проверок на предмет содействия экстремистским формированиям, которые провели за последние дни в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все попавшие в поле зрения правоохранителей верили в анонимность, которую им обещали зарубежные кураторы. Не исключено, что они сами связались с силовиками и предоставили им списки особо отличившихся. Ведь точность, с которой удалось вычислить экстремистов, поражает.