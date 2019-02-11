Прямой эфир

«В 2019 году в инвест-программу включено строительство и проектирование 15 учреждений дошкольного образования»

11 февраля 2019 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня система образования настраивается на эффективное получение знаний и навыков без перегрузки информацией. О грамотном обучении мы поговорили в программе «Большой город» с начальником отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома.

Что позволяет снизить уровень переполненности групп в детских садах Минска?

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
Запланирован ряд мероприятий на новый год. В 2019 году в инвест-программу включено строительство и проектирование 15 учреждений дошкольного образования. Это на перспективу – это проект строительства. Более того, 5 учреждений дошкольного образования будут введены именно в 2019 году. И одно уже из этих пяти введено в январе в эксплуатацию, учреждение дошкольного образования в Московском районе. Детский сад №176 на 230 мест.

«В 2019 году в инвест-программу включено строительство и проектирование 15 учреждений дошкольного образования»-1

Бассейн, компьютерный и музыкальный классы, спортивный зал… Современный детский сад совсем недавно открыли в микрорайоне Брилевичи. Одновременно получают своё первое в жизни образование здесь больше 200 малышей. В следующем году в этом микрорайоне построят ещё одну колыбель детства.     

Ирина Давидович, помощник воспитателя ясли-сада №176 Минска:
Очень большой, много групп, просторный, уютный, оборудование хорошее. Побольше таких учреждений!

# Образование в Беларуси # общество # Марина Ильющеня

Другие новости рубрики

Все новости
Составлена электронная карта Минска, на которую нанесены все точки, где живут люди. Зачем?
11 февраля 2019 09:57

Составлена электронная карта Минска, на которую нанесены все точки, где живут люди. Зачем?

«Девочка с рождения слепая и мы делали мебель без углов». Как проект «Добрая переделка» помогает особенным детям
11 февраля 2019 09:22

«Девочка с рождения слепая и мы делали мебель без углов». Как проект «Добрая переделка» помогает особенным детям

«Это источник моего вдохновения». «За» или «против» социальных сетей
11 февраля 2019 07:20

«Это источник моего вдохновения». «За» или «против» социальных сетей