Сегодня система образования настраивается на эффективное получение знаний и навыков без перегрузки информацией. О грамотном обучении мы поговорили в программе «Большой город» с начальником отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома.

Что позволяет снизить уровень переполненности групп в детских садах Минска?

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:

Запланирован ряд мероприятий на новый год. В 2019 году в инвест-программу включено строительство и проектирование 15 учреждений дошкольного образования. Это на перспективу – это проект строительства. Более того, 5 учреждений дошкольного образования будут введены именно в 2019 году. И одно уже из этих пяти введено в январе в эксплуатацию, учреждение дошкольного образования в Московском районе. Детский сад №176 на 230 мест.