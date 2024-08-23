Узнали, насколько БГМУ востребован у иностранных студентов
Вступительная кампания 2024 прошла важный этап. Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Насколько востребован сегодня БГМУ у иностранцев? Остаются ли потом в Беларуси молодые специалисты?
Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов:
На самом деле, да. В настоящее время в нашем университете обучаются более 2 000 иностранных студентов из более чем 50 стран. Мы достаточно востребованы на мировом рынке образовательных услуг. Свидетельство тому – мы победили в конкурсе «Лучший экспортер 2023 года» в номинации «Образование», причем там побеждаем не первый раз. У нас действует Ассоциация иностранных выпускников наших студентов, мы отслеживаем их судьбу. Например, в 2018 году у нас проходил первый форум выпускников БГМУ (МГМИ), когда более 150 наших выпускников прошлых лет приехали в наш университет. Была действительно очень теплая встреча, были интересные моменты. Мы нашим бывшим выпускникам предлагали остановиться в наших общежитиях либо в гостинице.
Наталья Надольская:
Все выбрали общежитие?
Павел Маркауцан:
Большинство выбрали общежитие. Был даже такой интересный случай: одна студентка из Индии, которая живет уже там 25 лет, попросила заселиться в общежитие. Какое было удивление, что она попала именно в то общежитие, где жила, именно в ту комнату. Она со слезами на глазах рассказывала, что это было что-то невероятное для нее. Вот такое событие.
Наталья Надольская:
Экскурс в прошлое, машина времени.
Павел Маркауцан:
Да, очутиться через 25 лет в той же самой комнате. Еще один интересный случай произошел: врач работает в Англии, в Лондоне, занимает достаточно высокий пост. Он приехал к нам в Беларусь, выступал сначала с переводчиком, потом понимал без переводчика, на третий день уже заговорил на русском языке. Окунулся в эту среду, вспомнил русский язык, на котором когда-то говорил, более 25 лет назад. Вот такие интересные случаи. В плане обучения наш иностранный студент имеет возможность обучаться как на русском, так и на английском языках. После окончания БГМУ часть из них поступает в клиническую ординатуру, некоторые остаются работать в Республике Беларусь.