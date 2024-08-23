Узнали, насколько БГМУ востребован у иностранных студентов

Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов:

На самом деле, да. В настоящее время в нашем университете обучаются более 2 000 иностранных студентов из более чем 50 стран. Мы достаточно востребованы на мировом рынке образовательных услуг. Свидетельство тому – мы победили в конкурсе «Лучший экспортер 2023 года» в номинации «Образование», причем там побеждаем не первый раз. У нас действует Ассоциация иностранных выпускников наших студентов, мы отслеживаем их судьбу. Например, в 2018 году у нас проходил первый форум выпускников БГМУ (МГМИ), когда более 150 наших выпускников прошлых лет приехали в наш университет. Была действительно очень теплая встреча, были интересные моменты. Мы нашим бывшим выпускникам предлагали остановиться в наших общежитиях либо в гостинице.

Наталья Надольская:

Все выбрали общежитие?

Павел Маркауцан:

Большинство выбрали общежитие. Был даже такой интересный случай: одна студентка из Индии, которая живет уже там 25 лет, попросила заселиться в общежитие. Какое было удивление, что она попала именно в то общежитие, где жила, именно в ту комнату. Она со слезами на глазах рассказывала, что это было что-то невероятное для нее. Вот такое событие.