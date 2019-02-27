«Увозили тысячами и убивали тысячами». Митинг-реквием в память о подвиге белорусских партизан прошёл под Минском

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Увозили тысячами и убивали тысячами, отбирая кров для своих раненых, и таким образом помогали армии за счет жизней наших детей. И не дай Бог, чтобы такие преступления совершались в будущем – вот цель моей книги. И надо, чтобы молодежь, конечно, читала и знала. Будут знать историю – будут воспринимать сейчас даже какое-то негативное явление с пониманием. Что это такое и что нужно для этого делать.