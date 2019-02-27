«Увозили тысячами и убивали тысячами». Митинг-реквием в память о подвиге белорусских партизан прошёл под Минском
Новости Беларуси. Подвиг партизанской бригады «Штурмовой» вспомнили в деревне Семково под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно здесь в феврале 1944-го советские партизаны спасли более 270 воспитанников местной школы-интерната. Нацисты использовали детей для медицинских опытов и в качестве доноров крови.
У мемориальной доски этому подвигу прошел митинг-реквием. Возложить цветы и зажечь лампады пришли педагоги и учащиеся Семковской средней школы, ветераны войны и писатели. Николай Чергинец презентовал здесь свою новую книгу «Операция «Кровь», посвященную тем страшным событиям.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Увозили тысячами и убивали тысячами, отбирая кров для своих раненых, и таким образом помогали армии за счет жизней наших детей. И не дай Бог, чтобы такие преступления совершались в будущем – вот цель моей книги. И надо, чтобы молодежь, конечно, читала и знала. Будут знать историю – будут воспринимать сейчас даже какое-то негативное явление с пониманием. Что это такое и что нужно для этого делать.
Участники митинга также посетили среднюю школу в деревне Семково и рассказали ученикам факты о подвиге партизан бригады «Штурмовой».