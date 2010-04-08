Уровень воды в Соже, Днепре и Березине превысил предельно допустимый: белорусы передвигаются исключительно с веслом

В Гомель вода пришла с востока. Едва успокоилась Припять, взбунтовался Сож.

В Светлогорском районе минувшей ночью от большой земли большая вода отрезала деревню Затон. В самом областном центре подтоплены сразу несколько районов, среди них и один из самых старых в городе — так называемый «Монастырёк».

«Монастырёк» — район с богатыми морскими традициями. Его уроженцы служили даже на легендарном «Варяге», участвовали в Русско-японской войне. А поэтому здесь даже дома готовы к дрейфу.

Дом на понтоне появился здесь лет 10 назад, но строительный эксперимент не завершён до сих пор: капитан покинул тяжёлое судно до лучших времён.

А вот Евфросинья Сергеевна в свои 82 года с веслом уже неделю не расстаётся. Сегодня даже в поликлинику с ним. Иначе домой не вернуться.

Беду пенсионерке принесли вешние воды из России. На прошлой неделе они стремительно наполнили Сож, а вслед за ним погреба, подвалы и огороды гомельчан. Сегодня количество подтопленных домовладений исчисляется сотнями. И хотя людям на время потопа бесплатная гостиница обеспечена, жители не спешат бросать свои хозяйства.

Всем, кто оказался в водном плену, доставляют продукты и медикаменты. На противопаводковом посту дежурство круглосуточное. А вот частный бизнес спасает себя сам. На самой крупной авторазборке города запчасти клиентам теперь доставляют вплавь.

Сегодня уровень воды в Соже на 20 сантиметров выше опасной отметки, её он преодолел минувшей ночью. И вода будет прибывать еще как минимум несколько дней. С превышением нормы на 13 сантиметров стабилизировалась ситуация на Припяти, а вот на севере области пока напряжённо.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Озабоченность вызывает ситуация на реках Сож, Днепр и Березина. Уже отрезана первая деревня в Светлогорском районе. Всего таких деревень в области у нас семь. Во всех низменных участках дежурят наши противопаводковые посты, населению оказывается необходимая помощь.

За минувшие сутки уровень воды в Березине поднялся на 5 сантиметров. Опасная отметка может быть преодолена уже этой ночью.

Александр Добриян, Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельская область.