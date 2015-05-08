Уличные бои за Берлин — рассказ ветерана Великой Отечественной войны

70 лет назад мир узнал об окончании войны. 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции фашистской Германии. Война закончилась там, откуда пришла. Подписание состоялось в Берлинском пригороде Карлсхорсте, бывшей столовой офицерского клуба. Сейчас там находится музей.

Фактически точка в одной из самых кровопролитных войн в истории была поставлена еще ранее, когда над Рейхстагом взвилось знамя Победы. Штурм Берлина — уникальная операция в истории мировых войн. Советской армии пришлось сражаться за очень крупный и сильно укрепленный город.

В гостях у телеканала СТВ участник боев за Берлин — ветеран Великой Отечественной войны Николай Владимирович Иванов.