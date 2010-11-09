Улица Коммунальная набережная в Минске переименована в Троицкую набережную

Соответствующее решение принял Минский городской Совет депутатов на 4-й сессии 26-го созыва 22 сентября нынешнего года, а вступило в силу оно сегодня, после официального опубликования.

В документе, в частности, говорится о присвоении проектируемой улице в границах улиц Одесской, Лазо, Ушакова, Котовского, Челюскинцев имени героя Советского Союза Виктора Ильича Ливенцева. Впредь она будет называться «улица Ливенцева». Проезду в 11-м квартале жилого комплекса «Радужный» (малоэтажная застройка в границах улиц Пионерской, Тихой, переулка Тихого) присвоено название «переулок Соловьиный». Безымянному кладбищу в границах улицы Червякова и Старовиленского тракта присвоено название «Минское братское военное кладбище 1914–1918 гг.», сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минск-новости».