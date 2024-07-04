Укрепление экономического, культурного и молодёжного сотрудничества между Минском и Санкт-Петербургом обсудили в Мингорисполкоме

Укрепление экономического, культурного и молодежного сотрудничества между Минском и Северной столицей России обсудили в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Укрепление экономического, культурного и молодежного сотрудничества между Минском и Северной столицей России обсудили в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Председатель Мингорсовета Артем Цуран встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга Натальей Чечиной. В феврале между городами была подписана дорожная карта. Уже достигнуты высокие результаты. В город на Неве мы экспортируем коммунальную технику, общественный транспорт, продукты легкой промышленности и питания.
Наталья Чечина, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Россия):
Чтобы бизнес не остался в стороне, предложила провести такую видеоконференцию между нашим комитетом по промышленности и профильным комитетам Минска, для того чтобы развивать товарообмен, искать новые решения, знакомится с предприятиями наших городов и продолжать работать также тесно, как и работали до сегодняшнего дня.
Участники встречи также обсудили работу Молодежных советов в Минске и Молодежного парламента Санкт-Петербурга. Планируется проводить тематические телемосты между городами, организовывать стажировки и обмениваться опытом.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
У нас самые душевные и теплые взаимоотношения, которые строятся не только на экономических связях, которые, кстати, из года в год тоже растут, и товарооборот, и обмен кооперации между нашими предприятиями. Это все-таки наша общая история.
Кроме того, в рамках встречи было предложено организовать и провести в Минске Дни Санкт-Петербурга, а в Северной столице – Дни Республики Беларусь.