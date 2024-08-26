Указ о ремесленной деятельности – что изменится? Разбирались эксперты

Почему псевдомастерам приготовиться? На что нацелен указ о ремесленной деятельности? Как новые правила станут иммунитетом для культуры и кто должен будет заплатить по реальным налоговым счетам? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты, представители профильных ведомств, бизнеса и культурного сообщества обсудили грядущие новации.

Чем ремесленник отличается от самозанятого? Кирилл Казаков, СТВ:

Прошелся на выходных по центру Пинска, по киоскам, посмотрел, что там продается. Стандартный набор туристического города: открыточки, рушнички, магнитики. Там ничего уникального нет. Люди, которые это делают, могут считаться ремесленниками? Они производят количество продукции, которое не является особо промышленным. Они ремесленники? Кто они? Анатолий Сивко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самозанятые. Ремесленник – это человек, который производит уникальную продукцию, которая в традициях белорусского народа. То, что поддерживает наш Президент, собирая совещания и давая поручения, чтобы это было быстро, прозрачно, четко. Ремесленники будут обязаны платить взносы с 1 октября. Узнали точные цифры налога.

Как ремесленники влияют на экономику области или страны? Наталья Ефимович, начальник управления предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома:

Думаю, ремесленники никогда не рассматривались как люди, которые значительно пополняют бюджет и очень сильно влияют на экономику. Наверное, мы просто пришли к тому, что все должны участвовать, платить налоги. Почему мы смотрим, соблюдает ли законодательство юридическое лицо, не наносит ли оно вред своими действиями окружающим. И в то же время ремесленники тоже должны соблюдать, чтобы был порядок. Указ, который подписал Президент, как направлен на то, что уже есть рамки, четкие основания. Мы обсуждали, комиссия должна доказывать, если это ремесленничество. Из практики работы комиссии были различные обращения, даже очень интересные. И зачастую состав комиссии затруднялся. Принесли горшочек глиняный, но горшочек мы можем купить, перекупить у того же ремесленника. У нас даже на местах комиссии выезжали: человек не может сам доехать или на селе живет. Действительно видели гончарный круг, глину, что человек делает. Мы даже снимали репортажи о таких ремесленниках, у которых очень много учеников-детей, у которых блестят глаза. И несмотря на то, что сейчас у нас соцсети, дети погружены в них, там дети были заинтересованы, им это нравилось. Абухович: для имиджевой составляющей ремесленничество надо продвигать, потому что это наш бренд. Подробнее.