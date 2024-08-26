Указ о ремесленной деятельности – что изменится? Разбирались эксперты
Почему псевдомастерам приготовиться? На что нацелен указ о ремесленной деятельности? Как новые правила станут иммунитетом для культуры и кто должен будет заплатить по реальным налоговым счетам? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты, представители профильных ведомств, бизнеса и культурного сообщества обсудили грядущие новации.
Чем ремесленник отличается от самозанятого?
Кирилл Казаков, СТВ:
Прошелся на выходных по центру Пинска, по киоскам, посмотрел, что там продается. Стандартный набор туристического города: открыточки, рушнички, магнитики. Там ничего уникального нет. Люди, которые это делают, могут считаться ремесленниками? Они производят количество продукции, которое не является особо промышленным. Они ремесленники? Кто они?
Анатолий Сивко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Самозанятые. Ремесленник – это человек, который производит уникальную продукцию, которая в традициях белорусского народа. То, что поддерживает наш Президент, собирая совещания и давая поручения, чтобы это было быстро, прозрачно, четко.
Ремесленники будут обязаны платить взносы с 1 октября. Узнали точные цифры налога.
Как ремесленники влияют на экономику области или страны?
Наталья Ефимович, начальник управления предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома:
Думаю, ремесленники никогда не рассматривались как люди, которые значительно пополняют бюджет и очень сильно влияют на экономику. Наверное, мы просто пришли к тому, что все должны участвовать, платить налоги. Почему мы смотрим, соблюдает ли законодательство юридическое лицо, не наносит ли оно вред своими действиями окружающим. И в то же время ремесленники тоже должны соблюдать, чтобы был порядок.
Указ, который подписал Президент, как направлен на то, что уже есть рамки, четкие основания. Мы обсуждали, комиссия должна доказывать, если это ремесленничество. Из практики работы комиссии были различные обращения, даже очень интересные. И зачастую состав комиссии затруднялся. Принесли горшочек глиняный, но горшочек мы можем купить, перекупить у того же ремесленника. У нас даже на местах комиссии выезжали: человек не может сам доехать или на селе живет. Действительно видели гончарный круг, глину, что человек делает. Мы даже снимали репортажи о таких ремесленниках, у которых очень много учеников-детей, у которых блестят глаза. И несмотря на то, что сейчас у нас соцсети, дети погружены в них, там дети были заинтересованы, им это нравилось.
Абухович: для имиджевой составляющей ремесленничество надо продвигать, потому что это наш бренд. Подробнее.
Какие народные ремесла Пинского района известны по всей стране?
Дмитрий Полховский, заместитель председателя Пинского райисполкома, председатель комиссии по определению перечня физических лиц, претендующих на осуществление ремесленной деятельности с уплатой ремесленного сбора:
Разговор пошел в контексте развития туризма и развития ремесленничества. И ремесленник, конечно же, является одним из компонентов вообще развития въездного туризма. И помимо того, что можно посмотреть, конечно же, турист всегда рассматривает продукт туристический в комплексе. Он его рассматривает, где он может посмотреть, где он может покушать, где он может поспать, что он может купить себе на память. И здесь все эти компоненты могут по-разному сыграть. Конечно же, самое хорошее, когда в конце полученных эмоций, после посещения какого-то туристического объекта, ты на память берешь себе хорошую вещь. А для ремесленника и для нас, местных, чтобы она была еще и подороже. Потому что эти деньги остаются у ремесленника, совершенно верно. И этот ремесленник эти деньги будет тратить в наших магазинах, соответственно, дальше, и дальше, и дальше.
Поэтому, какие основные фишки? Пинский район славен различными народными традициями, начиная от бортничества, так называемые борти когда мы делаем, где пчелы живут, на деревьях. Знаменитое лозоплетение, конечно же. Также и ткачество. Очень много интересного. Сейчас, так называемый, инновационный, который… Я с вами, коллега, полностью согласен. Мы все время говорим о традиционном декоративно-прикладном искусстве. А ведь на базе этого традиционного, можно создавать инновационное, которое в дальнейшем может стать очень интересным. В частности у нас такие, так называемые, фенечки. Это рисование на стекле и на ткани и совместно получаются такие хорошие картинки. Картинки с изображением его и ее, гаспадара и гаспадарки, различные интерпретации. Вот это новое, инновационное, которое может быть в дальнейшем интересно. Все знают, что в Пинском районе можно купить такие фенечки.
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