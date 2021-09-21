Удастся ли уйти от дефицита? Селиверстов о планах Минфина на 2022 год

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Те ориентиры, которые мы берем в бюджете – это инерционный сценарий, который Минэкономики специально для формирования бюджета просчитывает, где все показатели более сдержанные. К сожалению, от дефицита быстро в такой ситуации, которая в текущем году прогнозируется, нам не уйти на следующий год. Хотя мы думаем, что он будет не более 1,6 % к ВВП, то есть меньше, чем пока утверждено на этот год. Для того, чтобы учесть все возможные риски, в том числе санкционного характера, будем предлагать чуть больше чем обычно формировать резервные фонды. По социальным выплатам, традиционно самая большая статья – это расходы на оплату труда. Фонд оплаты труда бюджетников растет где-то порядка 12-13 %. Это позволит не только ее сохранить, но и увеличить в реальном выражении.