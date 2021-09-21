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Удастся ли уйти от дефицита? Селиверстов о планах Минфина на 2022 год

21 сентября 2021 17:48
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Новости Беларуси. Бюджет-2022 сохранит социальную направленность. На заседании в правительстве озвучили прогнозы социально-экономического развития на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удастся ли уйти от дефицита? Селиверстов о планах Минфина на 2022 год -1

В планах – увеличение расходов на зарплаты бюджетникам, выплату пенсий, поддержку многодетных семей.

Удастся ли уйти от дефицита? Селиверстов о планах Минфина на 2022 год -4

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Те ориентиры, которые мы берем в бюджете – это инерционный сценарий, который Минэкономики специально для формирования бюджета просчитывает, где все показатели более сдержанные. К сожалению, от дефицита быстро в такой ситуации, которая в текущем году прогнозируется, нам не уйти на следующий год. Хотя мы думаем, что он будет не более 1,6 % к ВВП, то есть меньше, чем пока утверждено на этот год. Для того, чтобы учесть все возможные риски, в том числе санкционного характера, будем предлагать чуть больше чем обычно формировать резервные фонды. По социальным выплатам, традиционно самая большая статья – это расходы на оплату труда. Фонд оплаты труда бюджетников растет где-то порядка 12-13 %. Это позволит не только ее сохранить, но и увеличить в реальном выражении.

Удастся ли уйти от дефицита? Селиверстов о планах Минфина на 2022 год -7

Здравоохранение по-прежнему одна из главных статей в бюджете. На финансирование системы будет направлена сумма более 4,5 % ВВП. Запланировано выделение средств на вакцинацию, а также выплату надбавок медикам в связи с COVID-19. 

# Государственный бюджет Беларуси # общество # Юрий Селиверстов # Фотофакт

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