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В пансионате «Надежный берег» открылась трогательная фотовыставка, приуроченная к Году белорусской женщины

15 мая 2026 07:59
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Трогательная фотовыставка, приуроченная к Году белорусской женщины, открылась в Логойском социальном пансионате «Надежный берег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – портреты подопечных центра, каждая из которых делится своей личной историей.

В пансионате «Надежный берег» открылась трогательная фотовыставка, приуроченная к Году белорусской женщины-2

Женщины живут здесь уже не первый год, и для многих это место стало по-настоящему вторым домом. Через искренние рассказы и кадры, запечатлевшие их повседневные занятия и любимые дела, авторы выставки показывают: жизнь здесь не замирает – она идет своим чередом, наполненная событиями, заботой и теплом.

Марина Драгун, директор Логойского социального пансионата «Надежный берег»:
В Год белорусской женщины мы решили запустить проект «Невыдуманные истории. Здесь не затихают сердца». Потому что действительно, когда человек попадает в наш пансионат, то здесь не затихает их жизнь, а наоборот обретает новый смысл. Все эти фотографии будут нести позитив и показывать о том, что можно заниматься любимым делом в любом месте и в любом возрасте. 

Юлия Шимко, сестра-хозяйка Логойского социального пансионата «Надежный берег»:
Когда даже было им предложено участвовать в данном проекте, мы каждой женщине отвели какую-то роль, которую до этого они в своей жизни играли. Благодаря этому проекту мы смогли, наверное, немножко какой-то огонек добавить в их глазах. Они, видя свои фотографии, не могут скрыть улыбку. 

Инициатива получила развитие: организаторы планируют пополнять экспозицию новыми портретами, а в перспективе создать большой фотоальбом, где будут собраны снимки всех женщин пансионата. Это станет своеобразной летописью судеб – искренней и живой.

# Женщины Беларуси # Год белорусской женщины

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