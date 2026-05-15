В Вооруженных Силах прошел двухдневный сбор с командным составом войск связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная задача – повысить уровень подготовки должностных лиц и отработать современные подходы к организации связи в войсках.
Отдельное внимание уделено применению радио- и спутниковых средств, их мобильности, защищенности и устойчивости в условиях активного воздействия противника. Обсуждались и перспективы развития систем связи, которые сегодня проходят обновление и внедряются в подразделениях.
Вадим Романив, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси – начальник управления связи Генерального штаба:
Сегодняшняя реалия говорит о том, что воин-связист должен быть подготовлен во всех направлениях. Потому что сегодня уже в войсках и в подразделениях наряду с радио присутствуют и радиорелейные, обслуживает их один специалист. Привлекаем соответствующих начальников для того, чтобы они своими глазами увидели возможности наших средств связи, которые сегодня находятся на вооружении и уже могли требовать от связистов выполнение тех задач, которые возможно выполнить имеющейся аппаратурой и средствами связи.
В ходе сбора подчеркнуто: войска связи тесно взаимодействуют с предприятиями военнопромышленного комплекса. Большая часть современных разработок создается по заказу армии. Специалисты «АГАТ-системы управления» представили новые программные решения для автоматизированного управления войсками – система уже проходит обкатку в подразделениях и дорабатывается с учетом практического опыта.
Контрольное занятие офицеров войск проходит на полигоне «Уручье».