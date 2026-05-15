В Вооруженных Силах прошел двухдневный сбор с командным составом войск связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная задача – повысить уровень подготовки должностных лиц и отработать современные подходы к организации связи в войсках.

Отдельное внимание уделено применению радио- и спутниковых средств, их мобильности, защищенности и устойчивости в условиях активного воздействия противника. Обсуждались и перспективы развития систем связи, которые сегодня проходят обновление и внедряются в подразделениях.