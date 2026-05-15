Развитие медиасферы – более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси в Гродно

VI Форум медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум» собрал в Гродно более 700 участников – представителей государственных СМИ, блогосферы, будущих журналистов и ведущих экспертов в сфере медиакоммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй день форума основной площадкой станет Гродненская областная филармония. Там пройдут выставки о женщинах в журналистике и работах фотокорреспондентов БЕЛТА, а также презентация книг белорусских авторов. Крупнейшие СМИ Гродненской области представят наработки на тему «Искусственный интеллект в региональной журналистике: новая реальность».

Ключевым событием станет пленарное заседание, где эксперты обсудят, как сохранить смыслы в информационном шуме, почему государственные СМИ остаются главным источником доверия для белорусов и какие вызовы стоят перед медиа в эпоху фейков и алгоритмов. Кроме того, состоится вручение наград и дипломов победителям и лауреатам 22-го Национального конкурса «Золотая литера». Накануне участники форума пообщались с министром информации Дмитрием Жуком, посетили ведущие предприятия Гродненской области и познакомились с историко-культурным наследием края.