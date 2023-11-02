Первый Минский форум молодых госслужащих пройдёт 2 ноября

Новости Беларуси. Выстроенная вертикаль власти и исполнительная дисциплина – это то, благодаря чему система госуправления функционирует четко и слаженно, даже в самых непростых ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Президент, государственная служба – важнейший общественный институт. От ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни граждан. Первый Минский форум молодых государственных служащих пройдет в столице сегодня, 2 ноября. Его участники – те, кто верен долгу и предан стране.

Во время работы нескольких секций они обсудят самообразование и повышение квалификации, идеологические императивы в деятельности госслужащих, информационное противодействие и формирование электоральной культуры. Участие в пленарном заседании в Национальной библиотеке Беларуси примут почти полтысячи человек: эксперты, почетные гости и сами молодые госслужащие.