Прямой эфир

Первый Минский форум молодых госслужащих пройдёт 2 ноября

02 ноября 2023 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выстроенная вертикаль власти и исполнительная дисциплина – это то, благодаря чему система госуправления функционирует четко и слаженно, даже в самых непростых ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый Минский форум молодых госслужащих пройдёт 2 ноября-1

Как подчеркивает Президент, государственная служба – важнейший общественный институт. От ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни граждан. Первый Минский форум молодых государственных служащих пройдет в столице сегодня, 2 ноября. Его участники – те, кто верен долгу и предан стране.

Во время работы нескольких секций они обсудят самообразование и повышение квалификации, идеологические императивы в деятельности госслужащих, информационное противодействие и формирование электоральной культуры. Участие в пленарном заседании в Национальной библиотеке Беларуси примут почти полтысячи человек: эксперты, почетные гости и сами молодые госслужащие.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более сотни учителей из Беларуси и России приехали на молодёжный фестиваль под Минском
02 ноября 2023 07:16

Более сотни учителей из Беларуси и России приехали на молодёжный фестиваль под Минском

В Гродно установили ветро-солнечную электростанцию
02 ноября 2023 06:41

В Гродно установили ветро-солнечную электростанцию

Губернаторский дворец в Витебске планируют восстановить: что там будет?
01 ноября 2023 20:27

Губернаторский дворец в Витебске планируют восстановить: что там будет?