Участились судебные споры инвесторов и застройщиков

В хозяйственном суде Минска увеличилось количество дел в сфере строительства.

Увеличение цен на квадратный метр жилья вызывает разногласия между застройщиками и инвесторами. Судебные разбирательства проводятся практически по всем строительным объектам в Минске.

Служители Фемиды разрешают все споры. В этом году их рассмотрено уже около четырех сотен. 75% исков удовлетворены.

:У судьи Светланы Марчук сегодня на столе несколько дел. Говорит, иски из разряда несложных. Минских завод автомобильной комплектации предъявляет претензии фирме, которая без документов пыталась вести прокладку инженерных сетей по территории завода. Тяжба тянулась два года. В результате стороны заключили мировое соглашение.

Мирное соглашение. Такой исход дела получают нечасто. Чаще вместо веских аргументов судьям приходится выслушивать эмоции. Но никогда они не идут на поводу у сантиментов сами.