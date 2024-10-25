У пары китайских мунтжаков родилась девочка – родители впервые разрешили ей выйти на улицу

Пополнение в Гродненском зоопарке. У пары китайских мунтжаков родилась девочка. Малышке уже почти месяц. Родители впервые разрешили ей выйти на улицу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь необычного олененка могут увидеть все посетители зоопарка. Естественный ареал обитания этих животных – юго-восток Китая и региона КНР Тайвань. В наших условиях им прохладно, но в зоопарке у мунтжаков есть отапливаемый домик. Для Гродно это новый вид, парочку приобрели в России в 2023 году. Недавно родившаяся девочка для них первый приплод.

Елена Каминская, методист Гродненского зоологического парка:

Животные пугливые, молодые, мы не знали, как они себя поведут как родители, но мама, как настоящая мама, проявляет материнскую заботу, ухаживает, также и папа помогает маме, тоже оберегает, защищает, ну и дружная семья оказалась.