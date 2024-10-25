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У пары китайских мунтжаков родилась девочка – родители впервые разрешили ей выйти на улицу

25 октября 2024 08:07
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Пополнение в Гродненском зоопарке. У пары китайских мунтжаков родилась девочка. Малышке уже почти месяц. Родители впервые разрешили ей выйти на улицу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У пары китайских мунтжаков родилась девочка – родители впервые разрешили ей выйти на улицу-2

Теперь необычного олененка могут увидеть все посетители зоопарка. Естественный ареал обитания этих животных – юго-восток Китая и региона КНР Тайвань. В наших условиях им прохладно, но в зоопарке у мунтжаков есть отапливаемый домик. Для Гродно это новый вид, парочку приобрели в России в 2023 году. Недавно родившаяся девочка для них первый приплод.

У пары китайских мунтжаков родилась девочка – родители впервые разрешили ей выйти на улицу-4

Елена Каминская, методист Гродненского зоологического парка:
Животные пугливые, молодые, мы не знали, как они себя поведут как родители, но мама, как настоящая мама, проявляет материнскую заботу, ухаживает, также и папа помогает маме, тоже оберегает, защищает, ну и дружная семья оказалась.

У пары китайских мунтжаков родилась девочка – родители впервые разрешили ей выйти на улицу-6

Малышку назвали Эля. Девочка чувствует себя хорошо и быстро набирает вес. Она питается материнским молоком, но уже скоро постепенно будет переходить на взрослый рацион. Китайские мунтжаки в зоопарке едят сезонные овощи, сено и комбикорм.

# Животные

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