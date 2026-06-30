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Российские сайты отключают вход через Google и Apple ID – белорусам стоит переживать?

30 июня 2026 16:34
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Крупные российские интернет-платформы начали уведомлять пользователей об отмене авторизации с помощью Apple ID и аккаунтов Google с 6 июля. Сервисы уже рассылают предупреждения с просьбой привязать к профилям номера телефонов или выбрать другие альтернативные способы входа, цитирует сообщение от сервиса «2ГИС» агентство РИА Новости.

Российские сайты отключают вход через Google и Apple ID – белорусам стоит переживать?-1

Фото: FOTODOM

Изменения связаны с российским законодательством: в силу вступает закон, вводящий штрафы за авторизацию пользователей исключительно через иностранные системы без предоставления альтернативных российских вариантов.

​Нововведения напрямую затронут и белорусских пользователей, которые пользуются российскими сайтами и приложениями. Чтобы не потерять доступ к личным кабинетам, владельцам аккаунтов рекомендуется заранее проверить настройки профилей и привязать разрешенные сервисами способы авторизации.

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# Интернет # Беларусь-Россия # Закон

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